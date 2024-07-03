王丹 程晨 刘发为

圆圆的脑袋、憨憨的笑容，在“江湖锁钥，三省通衢”的江西省湖口县，常常可以看到“微笑天使”江豚。7月1日，记者跟随“高质量发展调研行”江西主题采访团来到湖口，探访长江鄱阳湖水生生物保护基地。

位于湖口县南北港水域的江豚迁地保护基地 李学华 摄

湖口水域记录拍摄到的江豚 湖口县融媒体供图

正在汛期，位于湖口县的鄱阳湖南北港水域水位上涨迅速。遥望茫茫水面，江豚无处寻觅。涨水对江豚生活生存有什么影响？湖口县水生物保护救助中心主任余先华说，前几日，工作人员已经忙着把围栏从17.5米加高到22米，“水位一高，江豚活动范围更大，如果游到浅湾处，等水退了就有搁浅危险。”看吧，现场科普就是这么高效。

晴暖时节，俯瞰湖口县水生生物保护中心 李学华 摄

此处水生生物保护基地集科普宣教、研学实践等功能于一体。正对湖面，一座宛如“鱼跃鸟飞”的深蓝色建筑，正是中心的实体部分。步入场馆，迎面几个圆柱展缸，形态各异的鱼儿游来游去。据湖口县文广新旅局党组书记张腾介绍，该馆是国内首家综合性淡水鱼科普馆。漫游馆内，只见池水清澈见底，美丽的狮子鱼如一朵鲜花，在水中轻轻游弋；中华鳖晃悠着四条小短腿，浮在水面呼吸；懒懒的旱獭四仰八叉睡得一动不动……动物们悠闲自在，看得人多少生出些羡慕之情，颇觉放松。

游客在馆内参观 李学华 摄

“本土的鱼类颜色相对单一，很多都黑不溜秋的，观赏价值不是很高，但这个保护基地为了开展科普和种质资源保护，养了几十种我国本土的淡水鱼，这方面让我很佩服。”一位业内人士说。

小朋友们在馆内参观游览 张玉 摄

据介绍，基地成立以来，吸引了大量中小学生前来研学，也吸引了不少游客前来参观，游客量最多的时候达到一天7000人。去年，约35万人次参观了该基地。

未来，在保护基地附近的湖口南北港水域，还将建成水生生物迁地保护基地，用于江豚等水生生物的保护、救助、研究等。

(责编：王震、陈键)

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