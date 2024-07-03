人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

首批民企资产担保债务融资工具注册发行

2024年07月03日11:11 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月3日电 （黄盛）中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）在7月2日推出民营企业资产担保债务融资工具（Covered Bond，以下简称“CB”），通过资产担保结构设计提升民企资产信用融资能力，构建民企融资长效支持机制。7月2日当天，科伦药业、九州通、豫园股份、齐碳科技首批4单试点项目注册发行，对促进民企债券融资发挥积极作用。此外，天士力集团、红豆集团等多家民营企业也在积极推进试点项目发行。

多位业内人士向人民网记者表示，CB的推出有利于支持民企以多样化资产担保融资，解决民企传统主体信用融资路径下融资难、融资贵问题，可有效提升民企融资可得性，并为投资机构提供了更多优质资产。

据交易商协会介绍，CB定位于“资产和主体双重追索的结构化融资工具”，从法律关系上，CB属于“债券”，为债权债务法律关系；从产品分类上，属于结构化产品。此次交易商协会重点支持科技创新、“专精特新”、绿色低碳、乡村振兴、大规模设备更新和消费品以旧换新等重点领域民营企业发行CB。

在符合法律法规、权属清晰的前提下，原则上具有变现价值、可处置、可抵质押的资产均可作为CB的担保资产。也即，企业可以结合自身特点，既可选取不动产、土地使用权等资产，也可选取应收账款、知识产权、碳排放权、非上市公司股权等资产，也可以不同资产的组合进行担保，以降低企业融资成本和盘活存量资产。

除资产担保外，结合项目具体情况，丰富市场化增信模式。比如，可创设信用风险缓释凭证（CRMW）等信用风险缓释工具，或由发行人股东或实际控制人提供连带责任担保等多种模式，运用多种工具组合拳，为民企CB提供增信。

另外，民营企业CB注册发行全流程采用“快速通道”，支持储架式注册发行。实行“申报即受理”，设置“预沟通”前置办理机制。企业可以单独注册，即获得CB注册额度后发行。成熟层企业、或基础层企业在债务融资工具既有产品注册额度下，也可通过办理“发行条款变更”流程发行CB。

中信银行投资银行部总经理匡彦华对此向记者表示，资产担保债券是国内债券市场重要创新，通过引入资产和主体“双重增信”机制，实现投融资需求在更广范围内的精准匹配，进一步提升债市赋能实体经济质效。此次交易商协会推出首批民企CB，是以机制创新直击民企融资“痛点”，促进民企盘活存量资产，有效提升融资可得性和降低融资成本，并为投资机构提供了更多优质资产。

中金公司投资银行部固定收益组负责人张兴向记者分析说，CB借鉴了国际成熟市场经验和产品优势，结合我国债券市场实际特点，通过抵质押模式以及结构化安排等，较好契合民营企业盘活体内优质资产、提升债券资信水平、拓展直接融资渠道的现实需求。

中伦律所合伙人文泽雄向记者表示，CB可以实现对发行人和担保资产的双重追索，同时允许引入信托计划等破产隔离载体，能够较好地保护投资者权益。此次首批民企CB，可以一定程度上满足民企融资需求、激活存量资产，为投资者带来多样化的投资选择。

(责编：郝帅、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
电动自行车用锂电池、充电器产品将实施强制性CCC认证
　　人民网北京7月3日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局发布公告，对电动自行车用锂离子蓄电池、电动自行车用充电器实施强制性产品认证（CCC认证）管理。 据市场监管总局相关负责人介绍，市场监管总局将自2024年10月15日起受理上述相关产品的认证委托。…
首批民企资产担保债务融资工具注册发行
　　人民网北京7月3日电 （黄盛）中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）在7月2日推出民营企业资产担保债务融资工具（Covered Bond，以下简称“CB”），通过资产担保结构设计提升民企资产信用融资能力，构建民企融资长效支持机制。7月2日当天，科伦药业、九州通、豫园股份、齐碳科技首批4单试点项目注册发行，对促进民企债券融资发挥积极作用。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部