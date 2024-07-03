人民网记者 乔雪峰

长兴岛，是崇明三岛中距离上海市区最近的一个，位于长江入海口，拥有长年不淤、不积、不冻的深水岸线，这是发展海洋装备产业得天独厚的自然条件。

在这里，我国船舶与海工装备产业走出了一条以“新”提质的转型路。这座海洋科技岛，正在不断汇聚新质动能，成为“上海制造”品牌的重要承载地、海洋科技创新的重要引领地、高质量发展的重要增长极。

长兴岛的蓬勃发展离不开国家海洋实力、造船工艺的高速发展，更离不开航运人、海事人坚决捍卫海洋权益的决心与毅力。

向海图强，立事兴邦。海事工作伴海而生、依水而兴，是加快建设交通强国、海洋强国、航运强国的重要领域，2023年，全国海事系统高效保障2600余万艘次船舶、166.8亿吨货物进出港，5.1亿人次旅客平安出行。

“有海的地方就有海事。”近年来，我国海事部门主动融入和服务发展的前沿阵地，书写着向海图强的海事故事。

作为“漂浮在海上的黄金产业”，邮轮已成为国际市场具有风向标意义的旅游载体。自去年5月邮轮在我国正式复航以来，我国邮轮市场复航步伐加快，旅客运量加大，市场持续升温。

数据显示，今年前5个月，上海母港已有5艘大型邮轮投入运营，出入境旅客数量超过51.6万人次。1月1日从吴淞口码头开启商业首航的国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”今年旅客运输量突破15万人次，完成了37个航次。

目前我国邮轮产业正从“逐步回暖”步入“繁荣发展”新阶段，交通运输与旅游经济融合发展取得积极成效。上海海事局指挥中心樊仁贵接受记者采访时表示，海事部门实行“一船一策”，为每一艘进出港的大型邮轮制定一整套完善的交通组织服务方案。“我们会提前掌握邮轮的进出港计划，统筹重要航路的指挥调度，从而确保大幅提升靠泊效率，缩短旅客等待时间，增加上海母港的吸引力。”

“在邮轮启航前，海事、海关、边检等单位通常会对邮轮进行全方位‘体检’。”上海吴淞口码头相关负责人表示，同时开展相应的综合应急演习、专项应急演练等，完善优化水上突发事件和公共卫生安全事件应急预案，着力提高事故预防和处置能力。

上海因港而生，向海而兴。我国第一座航海灯塔——百年吴淞口灯塔，是上海港口最为重要的航运地标之一。

吴淞口灯塔的百年历史，见证了上海港港口位置逐步由内河移向海口的总体脉络以及上海港由弱到强、由强到引领的过程，如今灯塔附近水域的繁忙，离不开上海海事的创新服务与监管。

吴淞海事局船舶交通管理中心（以下简称吴淞VTS）目前已形成由吴淞中心、吴淞口等10个雷达站和VTS监控中心的“十站一中心”监管格局，覆盖水域面积超过4 000平方海里。

如今，吴淞VTS使用的监测系统已经能够自动预报警，实现全自动智能化辅助监控。其推出的“深水航道自动申报平台”，让通航效率提高近30%，事故率下降三成，同时实施黄浦江船舶流管控报告制度，根据黄浦江核心水域游览船、潮汐特征，安排大型、大吃水船舶错峰进口。

乘风破浪潮头立，扬帆起航正当时。我国海事部门锐意进取，深度服务国家发展战略和航运经济，在助力上海国际航运中心建设，保障海上运输大通道安全畅通的道路上迈出了坚定步伐。

此外，长三角一体化的发展也离不开各城市的携手并进。据了解，为助力长江经济带发展和交通强国建设，推动长三角一体化高质量发展，上海、江苏两地海事部门通力合作，在海事监管、交通组织、信息数据、服务保障、信用管理、绿色发展等方面合作，共同推动长三角一体化高质量发展。

(责编：方经纶、高雷)

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