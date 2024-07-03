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2024上半年领克销量达12.6万 同比增长53.6%

2024年07月03日14:44 | 来源：环球网
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原标题：2024上半年领克销量达12.6万，同比增长53.6%

2024年7月1日，领克汽车对外公布2024年6月销量为24,439台，同比增长49.2%，其中，新能源车型销量为15203台，占比达62.2%，创历史新高。2024年1-6月，领克汽车总销量为126000台，同比劲增53.6%。从2017年11月底领克首款车型上市到今年6月，领克已累计销售超117万台，刷新中国高端汽车品牌纪录。

2024年1-6月，领克新能源家族销量为64072台，占比达50.9%，领克向新转型持续加速。5月17日，领克推出豪华智享超电轿车领克07 EM-P，其原创设计，丰盈座舱体验，“全域安全+”理念打造的驾乘堡垒，以及领克EM-P超级增程电动方案（以下简称领克EM-P），受到用户的广泛关注与青睐。从领克07 EM-P上市到第10000台量产下线仅用时31天。

领克07 EM-P与领克08 EM-P组成的超电双子星，二者形成合力，正逐步树立中型汽车细分市场的价值新标杆，成为领克汽车上半年销量增长的生力军。领克超电双子星广受欢迎，新能源销量占比不断扩大的背后，领克EM-P构筑的技术护城河成为核心关键。领克EM-P是全球超强高端电混，是以电驱动为主的新能源解决方案，“节能更性能，去哪儿都好开”，是新能源出行更优解；拥有超长续航、超级性能、全程高能三大核心优势，在城市通勤、高速远途、高寒等全场景中，满足用户全场景、全工况用车需求。

在燃油与插混构建的百万基础之上，领克首款纯电旗舰轿车Z10于6月在哥德堡全球首秀，自此，领克汽车成为行业少有的集燃油、插混、纯电多种动力形式的中国汽车品牌，将为用户提供全动力技术、全场景能力的出行体验。

以超标安全挑战超标测试，5月29日，领克07 EM-P成功挑战史上最严苛的托底后腾空翻转高空坠落。测试后，电池包未起火爆炸，车身结构未明显变形，车门可正常打开，双闪、E-CALL紧急救援功能正常激活，领克07 EM-P在极端情况下的安全性能得到全面验证。

作为一个面向全球的高端新能源汽车品牌，领克在“2024中国全球化品牌50强”评选中再度登榜，位列全品类第25位。在欧洲，领克已在7国开设了12家领克体验店，订阅制会员已突破23万。欧洲之外的其他区域，领克已经完成了10家领克中心和2家领克空间的布局，并在北京车展期间与来自10多个国家的代理商和经销商完成签约。未来，领克将加速开拓东南亚市场，并计划入局拉美等潜力市场。

2024上半年，领克汽车稳中有进，为下半年积蓄高质量发展势能。随着新产品的陆续推出，领克汽车将以用户需求为导向，在保持原创设计、性能基因、“全域安全+”品牌特性的同时，持续向新进化、加速智能化进阶，为全球消费者提供独具特色的优质产品与服务。

(责编：董童、李源)
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