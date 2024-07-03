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中国太保：用专业服务筑牢粮食安全防护堤

2024年07月03日15:43 | 来源：中国网财经
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原标题：暴雨中，他们让农民种上“放心田”

6月底7月初，南方各地迎来夏粮成熟的丰收时刻，也是夏播作物播种的重要时期。然而，近期南方多地出现极端强降雨天气，广东、广西、湖南、安徽等相继发生暴雨洪涝灾害，中国太保那一抹“太保蓝”穿梭在田间地头，在风雨中与农民们并肩劳作，科技赋能、加强保障，用专业服务筑牢粮食安全防护堤，以实际行动稳住大国粮仓，护航三农高质量发展。

他跃入水中查勘水稻受损情况……

“我们的收入全靠这些水稻，一场雨全给毁了”广西桂林临桂区四塘镇腊村农户们焦急万分。中国太保产险广西分公司农险专员马赋源立即前往现场，因暴雨水流等原因水稻田地的洪水还未退去，在做好安抚受灾农户的同时，确保自身安全的前提下，毅然跃入水中查勘水稻受损情况，并告知农户后续理赔款会到账。在听到保险可以帮助挽回损失后，农户们一改愁态，露出了久违的笑容。

6月24日上午，中国太保产险景德镇中支农险查勘员段君毅接到农户方先生焦急的报案电话，称自家水稻因暴雨受损严重不知如何是好，段君毅电话安抚方农户的同时立即前往受灾现场，根据现场受灾情况，利用E农险、无人机、卫星遥感等数智服务对受灾田地进行精准高效的定损。同时为有效应对汛情，中国太保产险景德镇中支开通了农险大灾绿色通道，次日便将数万元预赔款支付给了方先生，帮助农户恢复再生产，最大程度减轻农户损失。

抓紧一切时间，冒雨为水稻上保险

“这么大的雨你们还赶来帮忙给水稻上保险，辛苦你们了……”上虞水稻种植户既为第一时间完成投保而开心，也担忧的看着冒雨前来验标的中国太保产险绍兴中支农险工作人员。

自汛期以来，中国太保产险绍兴中支就第一时间组建了30人专业化团队提供保险保障服务。他们迎风冒雨，穿梭在田间地头，为当地农户带去一份安心的保障。“我们每天多走一公里，农户们就能早一点获得保障，减轻一分担忧，所以必须抓紧一切时间！”当被询问每天都冒雨赶路是否辛苦时，中国太保产险绍兴中支农险工作人员说道。

连日来，绍兴地区暴雨、大暴雨频繁来袭，“暴力梅”呈现雨量大、范围广、历时长的特点，极容易形成内涝、水灾，影响农作物生长发育和减产。中国太保产险绍兴中支将防汛工作作为首要任务，多措并举服务三农保险，本次汛期以来已为绍兴地区1090户稻农、16.3万亩单季稻提供超2亿元风险保障。

近年来，中国太保主动坚持将粮食安全这一“国之大者”扛在肩头，在持续推进农业保险扩面、增品、提标，实现由“保基础”向“保成本、保收入”转型升级的基础上，通过科技赋能，加快发展农业风险减量服务，减轻农户在汛期等灾害性天气过程中遭受的损失，同时通过快速查勘理赔，助力农户快速恢复生产生活，为保障粮食安全、促进乡村振兴持续贡献太保力量。

(责编：曹淼、李源)
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