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72小时通车超30万车次 深中通道架起“超级通道”

2024年07月03日20:17 | 来源：新华网
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新华社广州7月3日电（记者吴涛、田建川）3日下午，从深中通道91米高的悬索桥上空俯瞰，碧海蓝天之间，长桥如龙蜿蜒，一条流动的多彩“车河”沿桥快速跨越珠江两岸。深中通道开通72小时以来，日均车流量超过10万车次，占每日珠江跨江车流量四分之一，架起一条粤港澳大湾区的“超级通道”。

深中通道是粤港澳大湾区核心枢纽工程，集“桥、岛、隧、水下互通”于一体，全长约24公里。通车后，深圳至中山的车程从此前约2小时缩短至30分钟。

据广东省交通集团监测数据，截至3日15时，也即是深中通道开通72小时，通过的车流数达30.5万车次，日均超过10万车次，这一数据远超南沙大桥等主要跨江通道开通同期的车流量，也大幅超过长三角地区的重要跨海大桥杭州湾大桥的日均车流量。

广东省交通集团董事长邓小华说，深中通道的开通，带来了粤港澳大湾区生产要素流通的新速度。通车首日高峰时段一小时车流量超过8000车次。

粤港澳大湾区有超过8000万人口、经济总量突破14万亿元。繁荣的经济带来生产要素流通的旺盛需求，单日过江车流高达约45万车次。在深中通道开通前，珠三角地区主要有虎门大桥、黄埔大桥和南沙大桥等3条跨江通道，虎门大桥等跨江通道的拥堵成为人员往来和货物运输的“痛点”。

统计数据显示，过去72小时内，4条跨江通道总车流量增加约5%，南沙大桥和虎门大桥车流量分别下降38%、8%，黄埔大桥车流量基本保持平稳，这使得粤港澳大湾区交通格局更加均衡和完善。

“新开通的深中通道约占珠江日过江车流的25%，形成了4座桥梁合理分工的格局，将有力促进珠江口东西两岸融合发展，提升粤港澳大湾区基础设施‘硬联通’和规则机制‘软联通’水平，推进粤港澳大湾区市场一体化。”广东省交通运输厅厅长林飞鸣说。

(责编：卫嘉、白宇)
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