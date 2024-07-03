人民网北京7月3日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部、生态环境部、商务部、海关总署、税务总局等五部门印发通知，明确在中国（上海）自由贸易试验区试点暂时进境修理有关税收政策。

通知称，在中国（上海）自由贸易试验区（含临港新片区）的海关特殊监管区域内，对企业自本通知实施之日起自境外暂时准许进入试点区域进行修理的货物实施保税，复运出境的免征关税、进口环节增值税和消费税；不复运出境转为内销的，按要求办理进口手续，以修理后货物的实际报验状态，照章征收进口关税、进口环节增值税和消费税。

通知明确，本政策仅适用于洋山特殊综合保税区、上海浦东机场综合保税区、上海外高桥港综合保税区、上海外高桥保税区，以及中国（上海）自由贸易试验区（含临港新片区）内经国务院批复同意的其他海关特殊监管区域。

本通知自印发之日起实施，通知印发前已征税的进口货物，不再退还相关税款。

(责编：王震、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经