原标题：武汉大悦城探索“商圈党建+融合治理”新路径

在“七一”这个特殊的日子里，吴女士在武汉大悦城党建活动中心欣喜地领取了“迎‘七一’答题活动”纪念品。一周前，一位身着红马甲、佩戴“红星员工”胸牌的店员热情地向她介绍了商场“七一”主题活动。

此前，在武汉市东湖高新区党工委、光谷中心城党委的支持与指导下，由武汉大悦城联动商户党员及周边企业共同成立了武汉大悦城商圈党支部。此次活动正是该党支部在中国共产党成立103周年之际精心策划的“红星‘悦’城 同谱新篇”系列主题活动之一，也是其积极探索“商圈党建+融合治理”新路径的生动体现。

武汉大悦城商圈党支部按照“党建引领、资源整合、精细服务、共建共享”的思路，精心打造了“悦新组织、悦优服务、悦爱温暖、悦美生活、悦享青春”的“五悦倾城”党建创新品牌。通过组织网络覆盖、工作机制优化、服务阵地建设等举措，扎实开展商圈党建工作，把党的组织优势转化为提升助力商圈企业经营发展的强大势能。

光谷中心城党委委员、副主任李坤表示，一个良好的营商环境是企业茁壮成长的土壤。武汉大悦城商圈党支部以“五悦倾城”党建品牌为依托，充分发挥了党组织总揽全局、协调各方的作用，增强党在新兴领域的号召力、凝聚力和影响力，深刻践行社会责任、彰显央企担当，让商圈治理更加有魂、有序、有力，也为光谷中心城高质量发展贡献了卓越力量。

据了解，武汉大悦城商圈党支部积极发挥党组织政治功能，创新城市商圈新兴领域党建工作，引导商圈内企业、商户及党员积极发挥自身优势、践行社会责任。充分利用自身平台优势，加强对现有资源的统筹，整合共建企业的力量，梳理客户、党员、商户及企业分类服务内容，形成四大项23个方面的“悦优服务”清单，打通服务党员、顾客、商户、企业的“最后一公里”。

商户为项目送来锦旗致谢

为了践行大悦城控股“大悦中国，赋美生活”的品牌理念，武汉大悦城商圈党支部积极开展志愿服务活动，持续探索为新业态新就业群体提供暖心服务，传递大悦公益温暖和城市美好希望。支部在光谷中心城设立首个“江城蜂巢”爱心公益场所，依托“江城蜂巢”，提供冰箱、微波炉、饮水机、应急药箱、充电装置等服务设施，为快递员、外卖员、网约车司机等新业态新就业群体及其他户外工作者提供了暖心服务站。

此外，武汉大悦城商圈党支部今年承办了“乐购武汉·光谷钜惠”2024年东湖高新区樱花消费季暨首届光谷直播促销节活动启动仪式，光谷片区首次以“在线直播”形式开展促消费活动，为消费者提供了更优质的消费环境和更多样的消费氛围。

据了解，大悦城控股未来还将在全国大悦城购物中心推广，积极发挥商圈党建在助商、聚商、兴商方面的引领作用。今年“七一”，全国大悦城均开展了党员亮身份和重温入党誓词的“为党庆生”活动。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经