神舟十八号航天员乘组圆满完成第二次出舱活动
2024年07月04日01:11 | 来源：新华网
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新华社北京7月3日电（邓孟、刘艺）记者从中国载人航天工程办公室获悉，神舟十八号航天员乘组3日圆满完成第二次出舱活动。
当日22时51分，经过约6.5小时的出舱活动，神舟十八号乘组航天员叶光富、李聪、李广苏密切协同，在空间站机械臂和地面科研人员的配合支持下，为空间站舱外管路、电缆及关键设备安装了空间碎片防护装置，并完成了舱外巡检任务。出舱航天员叶光富、李聪已安全返回问天实验舱，出舱活动取得圆满成功。
截至目前，神舟十八号航天员乘组的“太空出差之旅”已完成三分之一，后续还将在轨开展大量科学实验与技术试验。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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