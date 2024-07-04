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陕西汉中探索生态产品价值实现路径——

绿色家底释放生态红利（高质量发展调研行）

本报记者 韩 鑫 高 炳
2024年07月04日07:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　晨曦洒在汉江上，陕西汉中市的天汉湿地公园逐渐热闹起来。江面上，成群的白鹭翩跹起舞，水岸边，遛早的、晨练的市民，三五成群，怡然自得。

　　“以前这里就是一片荒滩，杂草丛生、乱石堆积。如今，公园水清了，岸绿了，我几乎每天来转一趟，心情美得很！”年过八旬的市民宋有钧说。

　　改变始自2000年。汉中市统筹城市发展和生态保护，提出“一江两岸”的城市规划构想，探索“柔性治水”，建设海绵城市，让自然之美融入城市发展。多年治理，荒滩变公园，一幅人水和谐的绿色画卷徐徐铺展。

　　“在建设过程中，我们坚持顺应自然、因势利导，用砂石堆砌江中绿岛，变洼地为雨水花园，改缓坡为缀花草坪。”汉中市一江两岸开发管理委员会办公室主任谭宝军介绍，如今，天汉湿地公园已修复绿地约145.6万平方米，有大小生态岛屿219座；有314种各类植物、30余种鱼类和超过90种鸟类。

　　汉中守护一江清水，并非一时一地的“独奏”，而是一曲“四手联弹”的“协奏”。

　　沿着汉江溯流而上，记者来到位于汉中市宁强县的汉水源国家湿地公园。炎炎夏日，公园里山高谷深、郁郁葱葱。

　　巍巍秦岭，莽莽巴山。这里是汉江之源，也是南水北调的重要水源涵养区。

　　为了护好南水北调中线水源涵养地，确保“一泓清水永续北上”，自2009年起，汉江源头治理与保护拉开序幕。实施退耕还林工程，增加森林覆盖面积；开展水土保持项目，提升水源涵养能力；全面推行河长制，增强河湖监管力度……一整套举措协同发力，助力源头水质更优。

　　硬措施换来涓涓清流。“通过综合治理，宁强县林草覆盖率由治理前的55.8%提升到84.7%，汉江出境断面水质连续多年稳定达到Ⅱ类以上标准，源头水质达到Ⅰ类。”宁强县水利局局长高正宝说。

　　治好水，更要护好水。通往汉江源头的山路上，头戴红帽的公益环保志愿者随处可见，他们一手提袋、一手握夹，穿行山谷间捡拾垃圾。

　　“只要不下暴雨，我每天清晨都会上山巡河。”今年52岁的志愿者张继荣说，世代生活在汉水源村，护河已成为一种习惯，“近几年，汉江源头环境越来越好，许多游客慕名而来，不少村民办起了民宿，增加了收入。”

　　好生态就是生产力。汉中着力守好绿色家底，不断塑造发展优势，释放生态红利。“汉”字号、朱鹮牌绿色有机产品畅销全国，装备制造、现代材料、绿色食药等优势产业持续壮大……

　　“坚持生态优先、绿色发展，汉中将不断探索拓展生态产品价值实现路径，进一步将生态优势转化为经济优势，把生态效益更好转化为经济效益、社会效益，让绿色成为高质量发展的鲜明底色。”汉中市有关负责人说。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月04日 04 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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