中国农业银行党委理论学习中心组

习近平总书记强调，“金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分”“以金融高质量发展助力强国建设、民族复兴伟业”。这为新时代新征程做好金融工作提供了根本遵循和行动指南。中国农业银行深入学习贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述精神，紧紧围绕金融强国建设目标任务，胸怀“国之大者”，强化使命担当，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石，助力金融高质量发展，为经济社会发展提供高质量服务。

准确把握金融高质量发展的丰富内涵和实践要求。金融是“国之大者”，关系中国式现代化建设全局。推进中国式现代化建设，需要推动我国金融高质量发展。国有大型商业银行必须紧紧围绕高质量发展这个全面建设社会主义现代化国家的首要任务，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深刻把握金融工作的政治性、人民性，以高质量金融服务为全面建设社会主义现代化国家提供有力支撑。

——深刻认识加快构建新发展格局的战略构想，着力提升金融服务实体经济质效。构建新发展格局是事关全局的系统性、深层次变革，是立足当前、着眼长远的战略谋划。构建新发展格局的关键在于经济循环的畅通无阻。金融作为现代经济的核心和社会资源配置的枢纽，只有把为实体经济服务作为出发点和落脚点，把更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节，才能更好服务和带动国内国际各类生产要素聚集，提升经济循环效率和发展韧性，推动构建新发展格局取得新成效。国有大型商业银行要从全局和战略的高度准确把握加快构建新发展格局的战略构想，始终守好服务实体经济本分，疏通金融进入实体经济渠道，降低实体经济融资成本，优化金融供给结构，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，在服务构建新发展格局中更好满足实体经济多样化的金融需求。

——深刻认识人民群众对美好生活的向往，着力提升金融服务的普惠性。为人民谋幸福、为民族谋复兴，这是我们党领导现代化建设的出发点和落脚点。当前，我国长期所处的短缺经济和供给不足的状况已经发生根本性改变，人民对美好生活的向往总体上已经从“有没有”转向“好不好”，呈现多样化、多层次、多方面的特点。党领导的金融事业，要顺应人民群众对美好生活的向往，不断实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，使全体人民朝着共同富裕方向稳步前进。国有大型商业银行要站稳人民立场，增强服务的多样性、普惠性、可及性，更好保护金融消费者权益。推进普惠金融高质量发展，更好满足人民群众日益增长的金融服务需求。坚持金融惠民导向，为社会事业发展拓展融资渠道，创新融资方式，努力实现经济价值和社会价值统一。

——深刻认识金融强国建设的内涵实质，着力提升金融机构的竞争力。金融强国应当基于强大的经济基础，具有领先世界的经济实力、科技实力和综合国力，同时具备一系列关键核心金融要素。其中一个重要方面，就是“拥有强大的金融机构”。从历史经验看，大国崛起离不开强大金融体系的关键支撑。金融机构是金融体系的微观基础，推动金融高质量发展，必须要有一批强大的金融机构作为支撑。作为我国金融体系的重要组成部分，国有大型商业银行要按照运营效率高、抗风险能力强、门类齐全、具有全球布局能力和国际竞争力的目标要求，树立质量优先、效率至上的理念，转向内涵式发展。坚守初心、回归本源，做强主业，做精专业，切实增强竞争力和服务能力。

——深刻认识维护金融安全的重要意义，着力提升风险管理的有效性。金融安全是国家安全的重要组成部分，是经济平稳健康发展的重要基础。维护金融安全，是关系我国经济社会发展全局的一件带有战略性、根本性的大事。金融风险隐蔽性、突发性、传染性特别强，处理不善还会引发社会风险、政治风险等。防范化解金融风险是实现高质量发展必须跨越的重大关口。作为全球系统重要性银行的国有大型商业银行，要从政治大局出发，把防控风险作为金融工作的永恒主题，增强忧患意识，做好风险防控，坚持统筹发展和安全，坚持底线思维，坚持问题导向，强化安全能力建设，抓住人、钱、制度三个关键，做到“管住人、看住钱、扎牢制度防火墙”，不断提高抗风险能力、可持续发展能力。

忠实践行金融高质量发展的职责使命。农业银行将深入学习贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述精神，准确把握金融高质量发展的内涵要求，从高质量的党建、高质量的资产、高质量的金融服务、高质量的管理机制、高质量的干部人才队伍五个方面忠实践行金融高质量发展使命，把学习成效体现在推动金融高质量发展的具体行动上。

坚持高质量的党建引领。坚决维护党中央对金融工作的集中统一领导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，将党的领导融入公司治理、经营管理全过程，确保党中央各项决策部署在农业银行不折不扣落到实处。坚持从政治高度谋划业务经营发展，用心用情用力做好“三农”县域金融工作，将更多资源向经济社会高质量发展的重点领域倾斜。大力弘扬中国特色金融文化，并将其有机植入企业文化理念，让饶才富等“老农金”精神薪火相传、发展壮大。

筑牢高质量的资产基石。积极稳妥化解重点领域风险，加大“三大工程”信贷投放，“一户一策”化解房地产风险，支持房地产市场平稳健康发展；围绕“控新降旧”全面助力地方政府债务化险，防止地方政府债务风险和金融风险相互传染；前瞻防范中小金融机构风险，严防风险跨机构交叉传导。密切跟踪内外部形势变化，着力提升风险管理的前瞻性和精准性，不断健全全面风险管理体系，坚决守住不发生系统性风险的底线。

提供高质量的金融服务。围绕“五篇大文章”，不断丰富产品服务体系，着力提高金融服务实体经济质效。一体推进“三农”和普惠金融服务，积极支持城乡融合发展，运用数字化手段持续提升“三农”普惠金融服务的可得性和覆盖面。健全科技金融和绿色金融服务体系，以信贷服务为主体，综合运用债券、基金、保险、租赁等金融工具，为不同经济主体提供多元化金融服务。注重从就业、增收、入学、就医、住房、办事、托幼养老以及生命财产安全等老百姓急难愁盼中找准发力点和突破口，更好满足人民群众对美好生活的向往。

健全高质量的管理机制。聚焦制约高质量发展的卡点堵点，深化经营管理重点领域改革创新，不断激发高质量发展的经营活力和内生动能。在对客服务上，以客户为中心，优化系统工具、作业模式和产品服务流程，进一步提升客户的满意度和获得感。在内部管理上，以数字化赋能、集约化经营、精细化管理，优化经营资源摆布，不断提高业务运营效率和资源配置精准度。

建强高质量的干部人才队伍。按照“三个过硬”标准，大力锻造忠诚干净担当的高素质专业化金融干部人才队伍。坚持党管干部、党管人才原则，切实遴选任用对党忠诚，在服务乡村全面振兴、服务实体经济、服务人民群众的工作中豁得出、冲得上、顶得住的干部。强化党性党风党纪教育，加强对干部的全方位管理和经常性监督，着力管好关键人、管到关键处、管住关键事、管在关键时。聚焦“五篇大文章”，加快推进分类分级人才库建设，培养好“一懂两爱”“三农”金融服务队伍，强化高质量发展人才支撑。

下一步，农业银行将持续深入学习贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述精神，从中悟规律、明方向、学方法、增智慧，扎实推进金融高质量发展，为走好中国特色金融发展之路、助力金融强国建设贡献应有力量。

《 人民日报 》（ 2024年07月04日 10 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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