人民网记者 李栋

麦熟一晌，贵在争抢。今年“三夏”小麦大规模机收从6月初全面展开，更多高效低损收割机投入生产一线，全国机收进度明显加快。夏收高效的底气是农业机械化，而底气的动力源则来自老旧农业机械的更新换代。多位行业专家认为，农机具的以旧换新释放出消费新潜力，成为经济向好态势的一个缩影。

在东北平原，随着农业生产从春耕进入夏管，耕田的“铁牛”迎来了休整期。最近，黑龙江省五常市安家镇的种粮大户刘宝新换了一台大喂入量水稻收割机，抚摸着自己的新“座驾”，刘宝爱不释手。

“购置补贴和以旧换新两项补贴，总共省下了近6万元。”“鸟枪换炮”后的刘宝说起话来底气十足，“旧车故障率高，总维修很耽误活儿。现在有了新收割机，我家的几十亩地轻松就解决了，期待秋收时驾新车大展身手。”

哈尔滨市农业农村局统计数据显示，年初至今，全市已经完成报废农机具1788台，更新和新购置农业机械12001台（套），累计投入资金3.87亿元。

农业机械化是加快农业农村现代化的关键抓手和基础支撑，加快农机以旧换新，提升耕种收效率，是全方位夯实粮食安全根基、加快建设农业强国的关键生产要素。中国农业机械流通协会发布的市场调查报告显示，全国每年更新换代的农机价值高达3000亿元左右。

中国农业机械流通协会会长范建华认为，大规模农机更新对打通农机产业堵点、扩大内需、推动农机市场破局具有十分重要的作用，能有效刺激用户购买新农机的积极性，加速农机更新步伐，为农机市场提供良好的发展机遇。

近日，农业农村部、财政部联合印发《关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的通知》（以下简称《通知》），提出持续实施好农机报废更新补贴政策，加快农机结构调整，提升农机高端化、智能化、绿色化水平。

《通知》明确，对从事农业生产的农民和农业生产经营组织报废老旧农机给予适当补助。《通知》要求，各省应立足便民利民、提高效率、管控好实施风险等，制定细化符合本省实际的农机报废拆解流程。

“同时，要开展便民服务，鼓励报废农机回收拆解企业上门回收、办理业务，提高工作效率和服务质量。”农业农村部相关部门负责人说。

释放农机消费市场潜力不仅只在更新换代层面，二手农机的流通再利用同样不可或缺。近年来，二手农机具交易活跃，交易量快速增长，数量多、种类全、性价比高成为不少农户采购的动力。

今年麦收刚结束不久，在山东临沂市郯城县的一家二手农机交易市场，前来咨询的农民络绎不绝，多年从事二手农机交易的经纪人颜廷贵比平时更忙碌了一些。

“这台大马力拖拉机声音听起来不错，像这种成色的机器再用10年没问题。”颜廷贵为场内的农机一一“把脉”，“每年销售的二手农机具约700余台，要让过手的每一台农机具都做到‘无病’进田。”

中国农业机械流通协会会长范建华表示，二手农机具市场日趋活跃，每年的交易规模在6000亿元左右，而且以每年30%的速度增长，已成为中国农机市场重要组成部分。

为促进农机报废更新，2012年我国开展农机报废更新补贴试点，从中央财政新增农机购置补贴资金中安排部分资金，对农民自愿报废淘汰老旧农机且购买新农机给予补贴，鼓励和引导农业机械以旧换新和升级换代，加快节能、环保、安全的农业机械应用推广。

财政部副部长王东伟在介绍2024年一季度财政收支情况时介绍，今年安排246亿元支持农机购置与应用补贴，加力实施农机报废更新。

农业农村部农业机械化总站信息处副处长朱礼好表示，农机报废更新补贴要同农机购置与应用补贴政策协同配套，综合施策。要加强对政策落实责任部门的考核，特别要加强各地补贴资金兑付的监管与考核，不要拖欠农民的农机购置与应用补贴和农机报废更新补贴资金，以免降低政策受惠对象的获得感。

(责编：郝帅、高雷)

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