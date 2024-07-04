人民网记者 车柯蒙

今年，广西首个文旅元宇宙数字体验馆“元境空间”在南宁正式运营，游客可沉浸式体验广西多样的风情风貌，畅游元宇宙百里漓江、领略水光交融的喀斯特地貌与瀑布自然奇景；在西安，游客们戴着VR设备，在西安博物院体验数字交互，感受国家宝藏的“前世今生”……

如今，随着科技飞速发展，文旅行业正经历巨大变革：数字化、虚拟现实、人工智能等新技术融入文旅新场景，催生文旅新业态，带来消费新体验。

今年5月，文化和旅游部等部门联合印发《智慧旅游创新发展行动计划》，鼓励文博场馆、考古遗址公园、旅游景区等各类文旅场所运用新技术和设备建设智慧旅游沉浸式体验新空间，培育文化和旅游消费新场景。

随着我国文旅市场持续升温，智慧文旅的发展正为传统文化融入时尚表达，为游客提供多元游玩体验，让文旅消费更具“科技范儿”。在这一过程中，各地税务部门持续创新服务举措，助力文旅消费不断释放新活力。

注重沉浸式体验、拥抱年轻化消费，河南文旅正在新体验中升温升级。在海拔2200多米的栾川县老君山金顶天宫剧场，沉浸乐舞秀《知道·老君山》以真人演艺与数字创意融合，为游客奉献了一场美的盛宴。

“每天6场演出座无虚席，演出成为我们吸引游客的又一‘法宝’，而且还入选了‘全国智慧旅游沉浸式体验新空间培训项目’，这个项目的成功开发跟税务部门的靠前服务密切相关。”老君山景区财务负责人李冉表示。

河南省税务局相关负责人表示，文化和旅游日益成为扩内需的主力军、促消费的主阵地、拼经济的主战场，税务部门将持续聚焦文旅市场主体需求，不断优化办税缴费服务举措，在需求响应、政策落实、服务提档上精准发力。

贵州省安顺市素有“中国瀑乡”“蜡染之乡”的美誉。随着黄果树大瀑布进入了丰水期，旅游热度不断攀升。日前，黄果树夜游入选第一批全国智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点项目，该项目让来黄果树旅游区的游客有了更多选择，停留时间大幅度提高，从而带动周边餐饮与住宿业消费升级。

记者了解到，当地税务部门精准落实税费政策，结合重点旅游企业特点，主动上门为企业“把脉问诊”，为企业答疑解惑，对企业在政策享受上的“疑难杂症”及时“对症下药”，实现税费政策精准推送、风险疑点精准提醒、税费优惠直达快享。

“在税务部门的辅导帮助下，集团充分享受文化事业建设费、企业所得税等税收优惠政策80余万元，为夜游黄果树的‘智慧’升级提供了更多资金基础。”黄果树旅游集团财务负责人说。

在文化和旅游部资源开发司一级巡视员王鹤云看来，从供给侧看，数字技术创新了文旅融合的方式，增加了旅游产品内容；从需求侧看，智慧旅游让旅游活动更加便捷，让旅游体验更加丰富，满足了游客多元化、个性化的旅游需求。

国家统计局有关负责人表示，今年以来，我国文旅等服务消费需求保持活跃，市场销售不断扩容提质。下一阶段，随着促消费政策的落实落细和消费场景的创新拓展，我国消费市场潜力有望进一步释放。

(责编：郝帅、高雷)

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