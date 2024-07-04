新华社北京7月3日电（记者张辛欣）嫦娥六号在人类历史上首次实现月球背面采样返回；深中通道正式通车试运营，伶仃洋上架通途……近段时间以来，重大工程捷报频传，展现了中国制造的硬核实力。

有人说，重大工程是读懂中国的一把钥匙，因为一个国家的科技创新和综合国力，都在一个个重大工程中得到集中体现。

回顾这些屡创第一的重大工程，不难发现，它们是中国创新的生动体现，也因中国智慧而创造了经济发展的澎湃动力。

这是对关键核心技术的艰辛探索。

在深中通道建设中，曾有这样一个细节：首节沉管与西人工岛的暗埋段在海底完成精确的对接安装，实现首次“海底之吻”。看似浪漫的背后，是难以想象的困难。在暗流汹涌的深海之中，将数万吨重的沉管实现毫米级对接，要攻克装备、技术、工艺等重重难关。

嫦娥六号任务从发射至采样返回，其间突破月球逆行轨道设计与控制、月背智能快速采样、月背起飞上升等多项关键技术；通过C919的设计研制，我国掌握了民机产业5大类、20个专业、6000多项民用飞机技术；港珠澳大桥创造了多项“世界之最”，拥有400多项新专利……

一个个大国重器的背后，是一座座被攻克的技术堡垒，是我国坚持自主创新，在关键领域一步步走向自主可控的历程。

这是新型举国体制优势的集中体现。

创新不是单打独斗的事情，而是集体智慧的结晶，重大工程更是如此。

遥想70多年前，“把道路修向一汽，把煤气通到一汽，把干部调到一汽……”正是举全国之力，中国一汽从零起步，三年建成投产，开启了新中国汽车工业的新篇章。

今天，从中国桥、中国路、中国港到国产大型邮轮、国产操作系统、“中国芯”，一路行来的每一次突破，都是来自科研、产业、资金、人才等全方位的合力，是全面系统的建设和推进，令人感慨，让人自豪。

这是自立自强信念的集中展现。

作为复杂度最高、技术跨度最大的航天系统工程之一，探月工程不允许有一颗螺丝钉的闪失。“17年来，‘长征’火箭以全胜成绩六送‘嫦娥’飞天，靠的是自力更生、艰苦奋斗。”不久前接受采访时，长征系列运载火箭高级顾问、中国工程院院士龙乐豪这样感慨。

不论是探月工程面对未知的挑战，还是国产芯片努力攻克“卡脖子”问题，不断挺进高端、前沿，每一项重大工程背后都有数不清的磨难，也都需要保持耐力、定力，保有自立自强的信念。

都说“国之重器更是国之底气”，这样的底气来自于重大工程所承载的品质意识、奋斗姿态，来自于蕴含其中的中国精神、中国力量。

重大工程从不是为了炫技，而是着眼于发展。

一个个关键技术突破带动创新驱动与产业升级；一个个交通通信基础设施撑起了“流动的中国”；从武汉“光谷”到合肥“量子大道”，依托一个个重大工程，经济版图不断重构……重大工程不断塑造新动能新优势，为国民经济发展、人民生活水平提高注入了强劲动力。

今天，我们面临着和过去不同的时代背景。外部环境更加复杂，压力挑战愈发凸显。越是在这样的时候，越要从重大工程中汲取经验智慧，坚定信念，沿着创新的阶梯拾级而上，一步一个脚印，在重要领域实现自主可控、为经济发展赢得优势、在未来竞争中争取主动。

以重大工程为依托、为激励，夯实发展基础、加快培育新质生产力，必将进一步增强发展动能，推动中国经济长风破浪、未来可期。

(责编：王震、陈键)

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