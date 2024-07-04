刘加佳

蜜桃粉、天黛青、芝士白、气泡蓝……这些很有“食欲”的产品并非奶茶店的爆款，而是一汽集团推出的纯电动微型车奔腾小马的车身颜色。6月下旬，在江苏盐城经济技术开发区中国一汽盐城分公司厂区，一辆辆车型迷你、外观Q萌的“小马”经历完整的生产检测工序，整齐停放在厂区等待与消费者见面。

以光电产业园、新能源汽车产业园、韩资工业园和综合保税区等4个专业园区为依托，国家级盐城经开区大力发展绿色低碳产业，加快培育新质生产力，积极构建优质产业环境和营商环境，打造东部沿海地区“新三样”产业发展高地。

擦亮“新三样”名片

今年5月，中国一汽盐城分公司举行投产暨奔腾小马新能源车型（正式发售）首车量产仪式。目前一汽盐城分公司已具备年产7万辆整车生产能力，至今年底将导入A级新能源SUV车型，陆续投入和改造30条产线，达到年产10万辆水平。公司工作人员向记者介绍：“奔腾小马产品自5月30日正式上市以来，累计订单已超万辆，情况比较理想。”

汽车产业是盐城的主导产业之一，老牌车企悦达起亚也加快新能源汽车上市步伐，海外出口业务“量价齐升”，今年1-5月份，公司出口销量同比增长227%。悦达起亚公司出口运营分部经理陈飞表示，“公司今年预计出口车辆17万辆，其中新能源车1万辆，目前已覆盖澳大利亚、智利、哥伦比亚、科威特、摩洛哥、沙特等市场。”

因盐得名、向海而兴。近年来，革命老区盐城风电、光伏等产业发展迅速，尤其是在盐城经开区，集聚了一批新能源汽车、锂电池、光伏等上下游产业链企业。通过不断补链、延链、强链，盐城经开区“新三样”名片越擦越亮，2023年开票销售超1200亿元、同比增长54.7%。

近日，落户该区的全球单体规模最大的光伏组件超级工厂——通威太阳能（盐城）有限公司迎来G12R—66新品首件正式下线。在该公司M2车间，一辆辆自动化叉车穿梭于8万平方米的厂房内，节省了大量人力和信息记录环节，“5G＋智能制造”方案已让该基地已率先实现工业数字化、生产智能化、管理智慧化。

在当前新能源车电池市场，磷酸锰铁锂作为电池正极材料这一技术路线眼下正是市场关注焦点。江苏珩创纳米科技有限公司成立于2022年，次年即获评江苏省潜在独角兽企业，展示玻璃容器里的黑色粉末，正是公司的拳头产品磷酸锰铁锂。工作人员介绍，磷酸锰铁锂电池产品的市场潜力正被进一步激发，“公司去年的出货量占国内整体市场的50%，而今年1-4月份出货量已超去年全年，新建的10万吨生产线5月起已开始试生产。”

聚焦“新三样”，盐城经开区加速推动汽车产业强龙头、晶硅光伏强生态、动力电池强链条。这里建有江苏首家新能源汽车产业基地、省级汽车服务业集聚区、悦达汽车智创园等产业载体；建成全国最大光伏制造基地，除通威、天合、阿特斯、润阳等龙头企业外，配套企业近百家，产业规模近千亿元；动力电池产能突破60GWh，正加快打造具有全国影响力的动力电池产业集群。

人才政策、创新激励政策“同频共振”

功以才成，业由才广。提升“新三样”产业能级，离不开“第一资源”——人才。近年来，盐城经开区推出系列政策措施，全方位引进领军人才、产业英才、行业匠才和青年人才，“潮奔黄海、才到盐城、就在经开”的品牌影响力日益彰显。

记者采访期间，“黄海明珠人才计划”屡被提及。据了解，这项人才政策申请流程相对简单，大学本科及以上人才，在盐城缴纳社保，就能在数年内每月领取不同数额的生活补贴、租房补贴等。盐城经开区管委会主任顾明东表示，“盐城经开区大企业集聚，还有众多中小微企业在此扎根，可以为大学生等高层次人才提供众多一展身手的岗位和舞台，各项人才政策在盐城经开区广泛落地开花，既有现实基础，更有广阔潜力。”据了解，2023年盐城经开区累计举办各类招聘会124场，引进高校毕业生3927人，新增单位就业登记有效人数占全市1/10。

技能人才同样珍贵。38岁的袁志文是盐城经开区一名汽车维修技师，2023年通过申请区里的技能人才政策，获得一次性补贴3900元，还可在3年内每月获得1000元补贴，“这甚至比苏南一些地方的技师补贴还要高，真的很给力”。

当地还通过简化申请步骤和拨付流程，进一步强化政策兑现，有力提升“招才引智”成效。盐城经开区人才部门数据显示，区里每年提供5000万元用于保障各项人才政策和人才活动实施，自2020年起已有超3万人享受到人才政策带来的“真金白银”。

奖励技术创新中心、重点工程实验室、新型研发机构建设；奖励新获认定的国家高新技术企业、独角兽企业、瞪羚企业；奖励科技企业孵化器建设和众创空间建设……在盐城经开区，与人才政策“同频共振”的还有4大项12条科技创新政策。截至目前，该区建成省级及以上研发机构21家、市级研发机构175家，高新技术产业产值达975亿元。今年1-6月份，共兑现各级科技创新政策奖励4500余万元，帮助企业申请“苏科贷”3000余万元。

优化营商环境，项目建设按下“加速键”

日前，在华从事汽车配件工作的韩籍人士曹京燮在盐城经开区通过外籍人才一站式综合服务平台，成功办理了外国人工作许可证的续期。“很方便，在网上提交资料很快能审核完，我当天就取证了。”曹先生操着流利的汉语与记者谈起办理手续的便捷。

作为江苏首家获批外国人来华工作许可审批权限的开发区，盐城经开区积极发挥政策功能优势，不断丰富政策应用场景，推动外国人来华一站式服务从“试点探索、就业为主”的1.0版本，到“就业居留、一窗办理”的2.0版本，再到“高度集成、全面覆盖”的3.0版本，为区内企业“引进、留住、用好外籍人才”创造良好条件。

近年来，盐城经开区持续推动营商环境创新突破、提质增效。针对企业投资项目审批环节多、耗时长、流程复杂等问题，陆续推出“信用承诺制”、“拿地即开工”等改革举措。多利科技盐城分公司是一家汽车零部件企业，2023年“信用承诺制”为公司二期项目“抢”出了3个月的生产时间。公司负责人说：“保守估计，节约出来的时间让企业多创造了两三千万的产值。”

盐城经开区党工委书记王旭东表示，经开区将继续巩固“三大产业”优势地位，积极竞逐绿色能源新赛道，前瞻布局未来产业，抢占产业发展战略制高点。这里以全市1/80土地，创造出全市1/8规上工业开票、1/3外贸，已成为盐城对外开放主阵地、重大项目集聚地和重要特色产业高地。

拿着办好的工作证，曹京燮十分开心：“变化太大了！现在经开区厂房多了、公司多了、人也多了，不管是企业经营，还是生活环境，都有了很大提高。”曹先生已经是一名“盐城女婿”，孩子今年11岁，只会说一点点韩语。“我没强迫孩子学韩语，我的家就在这里，等他长大了，这里只会更好。”

(责编：王震、陈键)

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