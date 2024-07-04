新华社呼和浩特电（记者王靖 王雪冰）眼下，内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔新区前石门村已十分炎热。烈日下，几十名工人揩着汗水，加紧安装光伏板和支架。今年初，内蒙古华电新能源分公司在此开建36万千瓦光伏和风力发电项目，年底投入使用后，将进一步增强和林格尔数据中心集群的绿电供给。

内蒙古是8个国家算力枢纽节点之一，拥有和林格尔数据中心集群这一国家数据中心集群，在我国“东数西算”工程中发挥着重要作用。近年来，内蒙古将东部算力需求有序引入当地过程中，坚持走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路，目前已投入运营的数据中心绿电使用比例超80%，节能降耗工作有力提升了“东数西算”工程的“含绿量”。

内蒙古电力供应充足，2023年总发电量、新能源总装机、新能源发电量均居全国前列。得天独厚的优势为和林格尔数据中心集群注入了强劲的绿色动能。

“光伏和风力发电项目年底运营后，将会为中国移动、中国电信、中数云科、并行科技等四家数据中心提供绿电直供服务。”内蒙古华电新能源分公司总经理杨雪峰说，“届时，每年将减少二氧化碳排放约63.5万吨。”

内蒙古自治区政务服务与数据管理局局长吴苏海介绍，在和林格尔数据中心集群，内蒙古适度超前做好新能源场址预留和电网规划建设，支持集群内数据中心电力用户享受战略新兴产业用电政策，鼓励新能源发电企业与智算中心签订多年度电力交易合同，采取绿电直供和构网型储能等有力措施，促进现代能源与先进算力的融合发展。

走进内蒙古中科超算科技有限公司建设的京蒙智算中心机房，一排排黑色机柜整齐排列，一台台服务器不时闪烁灯光。公司总经理白洋说：“全年平均7摄氏度的优良气候，每度电0.32元的优惠电价，以及公司当前80%的绿电比例，让该项目与北京的数据中心项目比，用电成本约减少三分之二。”

“绿色风”吹遍和林格尔数据中心集群大数据产业全产业链。在产业链中游，数据中心的运维也秉持了绿色高效理念。今年上半年，中国移动智算中心（呼和浩特）在和林格尔新区投产使用，它是全球运营商最大单体智算中心。“园区内95%以上设备采用新型空调末端系统，能够实现机柜级就近制冷，缩短了空调送风距离，显著降低了能耗。”中国移动通信集团内蒙古有限公司云计算数据中心总经理张仰海说。

在产业链下游，和林格尔数据中心集群正在着力打造大规模共享算力，还投入运营了内蒙古数据交易中心，对算力资源充分地进行优化配置。白洋拿公司的“东方超算云”项目举例说，项目引入合作企业100余家，为国内外高校和科研单位的3600多个课题提供超算服务。他说：“通过搭建共享算力平台，减少了小规模重复建设、高投入低利用率问题，显著提高了数据中心使用效率，实现了节能降耗与绿色低碳。”

截至目前，和林格尔数据中心集群内服务器装机能力已超过370万台，算力总规模达到4.8万P，其中智能算力4.1万P，位居全国前列。呼和浩特市委副书记、市长贺海东说：“呼和浩特市将全力打造一流的发展环境，配套一流的支持政策，提供一流的服务保障，高质量推动国家‘东数西算’工程取得更大进展。”

(责编：王震、陈键)

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