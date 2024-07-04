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“陇上江南”绿色崛起万象新

郎兵兵 马莎
2024年07月04日09:01 | 来源：新华每日电讯 各地
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盛夏的陇南大地，草木葳蕤，碧波荡漾，处处青山翠谷……

不同于人们印象中干旱乏绿的甘肃样貌，北纬33度穿越的陇南，全境属于长江流域，气候温润，环境优美，如同镶嵌在甘肃“如意”形版图上的一颗“绿宝石”，是令人魂牵梦萦的“陇上江南”。

2.78万平方公里的国土面积上，万山耸立，江河奔流。这里有李白笔下的蜀道危途青泥岭，有野生大熊猫、川金丝猴、羚牛等70余种珍稀陆生兽类栖息的重峦叠嶂。近年来，陇南儿女奋力冲破山水阻隔，把独特生态优势转化为绿色崛起的强大动能，打造一二三产融合发展、人与自然和谐共生的典范城市，奏响“绿水青山就是金山银山”陇南创新实践交响曲。

“橄榄绿”“花椒红”青山翠谷结硕果

从兰州出发，沿着兰海高速，驱车穿越重重大山，当窗外闯入视线又丝滑溜走的风物，由金黄麦田变成嫩绿的“轮作”水稻田，南北两山随风摇曳的不再是灌草而是郁郁葱葱的油橄榄树时，便知是陇南到了。

陇南市地处甘、陕、川三省交界地带，嘉陵江、白龙江、白水江、西汉水四大水系的数千条河流遍布全境，独特的光热水土条件，滋养着丰饶的物产，就连“舶来品”油橄榄也能“落地生根”。

走进武都区外纳镇稻畦村，枝繁叶茂的油橄榄树蔓延过山岗，仿佛为这座小山村穿上了一袭绿色“长裙”。在一片橄榄园中，稻畦村党支部书记、兴源油橄榄农民专业合作社负责人茹兴山，正在观察今年果树坐果情况。

“这批油橄榄树的品种叫莱星，原产地在意大利，它的特点是油质好、挂果率高，基本一个花芽就结一个果，没有落空的。”望着挂满枝头的油橄榄幼果，茹兴山说，今年是他种植油橄榄20多年来，开花结果最好的一年，若无大灾，一定满收。

油橄榄是原产于地中海沿岸的优质木本油料树种，在西方文明中被视为“圣树”。而经过近半世纪引种推广，油橄榄漂洋过海“落户”到陇南，已成为当地山乡群众增收致富的“摇钱树”。

陇南市经济林研究院副院长张正武介绍，陇南市种植油橄榄100多万亩，是我国面积最大的油橄榄种植基地。2023年鲜果产量5.4万吨，综合产值约40亿元，惠及7县区343个行政村40多万人。

现在，陇南市已经形成了祥宇、田园、时光、陇源丹谷等20余家油橄榄加工龙头企业，其产品在德国、希腊、意大利、阿根廷等国际特级初榨橄榄油比赛中多次获得金奖。

通过“企业＋基地＋合作社＋农户”模式，这些加工企业把田间地头一颗颗油橄榄果变成一滴滴馥郁飘香的“黄金液体”，滋养陇南山乡群众致富梦想。

“油橄榄效益好，我家有4亩油橄榄树，去年果子卖了2万元，今年长势好，有望卖到3万元。”稻畦村村民贾从有说，他今年已经58岁了，干不动重体力活，这些油橄榄树就是他的“养老树”。

在外纳镇党委书记王文团眼中，油橄榄的规模化种植不仅丰盈了山乡群众的“钱袋子”，还使外纳镇白龙江两岸原本破碎、光秃的山体披上了“绿装”，实现了经济发展与生态效益的有机统一。

如今，在陇南的青山翠谷间，已经形成了油橄榄、花椒、核桃、中药材四大长效主导产业，以及苹果、茶叶、马铃薯、畜牧、蔬菜五个区域优势产业。这些特色产业的面积稳定在1000万亩以上，年产值超300亿元。

崇山峻岭密布的陇南，脱贫攻坚时期属于秦巴山集中连片特困地区。而随着公路、铁路、机场等一大批重大交通设施建成使用，陇南冲破山水阻隔，变劣势为优势，逐梦特色山地农业，把希望的种子播撒在生机勃勃的绿色青山间。

陇南市委书记张柯兵介绍，陇南市因地制宜，实施特色产业三年倍增行动计划，通过扩基地、建园区、育龙头、强科技、塑品牌、聚集群等一系列措施，将特色山地农业产业打造成“产业兴、群众富、生态美”的百亿级产业集群，让绿色成为全面推进陇南乡村振兴的亮丽底色。

“挖宝”绿色矿山 探路绿色发展

秦岭和岷山两大山系在陇南“握手”，塑造了万山耸立的地貌，也孕育出无尽的矿藏。据统计，陇南境内已探明金属和非金属矿产达34种，其中西成铅锌矿、西和崖湾锑矿储量占全国第二、三位，黄金矿产几乎全域分布，被著名地质学家李四光称为“宝贝的复杂地带”。

走进金徽矿业股份有限公司，只见整个厂区坐落在青山环抱之中，草坪修剪整齐，厂房、公寓、篮球场、体育馆、博物馆依山错落分布。看不见尘土飞扬，也听不到机器轰鸣，让这里不似矿山，更像建在深山的旅游小镇。

金徽矿业党委副书记吴锋介绍，金徽矿业是一家集铅、锌、银等矿产资源勘查、开采、加工、销售为一体的混合所有制矿山企业。自2018年建成投产以来，企业主动践行“两山”理论，持续开展护林、种树、种草工作，实现了矿区绿化美化全覆盖，创造了“地下工厂，地上花园”的现代矿山奇迹。2020年，金徽矿业被自然资源部纳入“全国绿色矿山名录”，赢得“全国首批绿色工厂”“国家级绿色矿山”等殊荣。

金徽矿业博物馆内的一张采矿示意图，揭开了这座国家级绿色矿山“地下世界”的神秘面纱。整个采矿区层级分明，竖井、巷道纵横交错，如同一栋嵌入山体内部的高楼大厦，蔚为壮观。

“不单是地表树种得多了，就是绿色矿山。它更包含着对资源利用、选矿回收、尾渣环保处理等系统工程提质增效的内在要求。”吴锋说，金徽矿业创立之初，就按照绿色矿山高标准设计，采用先进设备和工艺，将矿石放在井下破碎，有效避免地面噪音和粉尘污染。自主研发的选矿工艺，使铅、锌、银回收率分别达到94%、95%、91%，达到世界先进水平。此外，还利用废石、废渣和尾矿回填已采空矿区，提高了资源综合利用率，最大限度减少了对环境的扰动。

“我们是绿色矿山的建设者，更是绿色矿山建设的受益者。”吴锋说，2022年金徽矿业股份有限公司从申报到成功上市，仅用时186天，创下了同行业记录。截至2023年底，公司年综合生产能力达178万吨，实现营业收入12.83亿元。

登上金徽矿业的山顶观景台，记者看到几名园艺师正在修复一处草坪“斑秃”。金徽矿业公司办公室副主任李彦龙说，这都是野猪的“杰作”。近年来，随着矿区生态愈发良好，红腹锦鸡、黄羊、野猪等野生动物时常光顾，构成一幅人与自然和谐共生的美好画卷。“因此，金徽矿业也被大家亲切地称为一座野生动物用脚‘投票’出的绿色矿山！”他说。

坐拥绿水青山，探路绿色发展。从原材料工业到国家级绿色矿山，陇南一批特色产业显示出强劲势头。在厂坝有色金属公司成州锌冶炼厂，15万吨锌冶炼项目建设如火如荼，徽县宝徽实业集团有限公司年产11万吨锌冶炼项目有望实现全面投产，紫金矿业集团陇南紫金矿业整合了陇南市礼县7家小矿山企业，实现矿山规模化安全高效开发利用。

陇南市市长刘永革介绍，全市已建成国家级绿色矿山4家，省市级绿色矿山9家。下一步，陇南将加快培育有色冶金百亿产业集群、非金属百亿产业集群，打造国家重要有色金属贵金属资源开发加工产业基地，努力推动工业绿色低碳循环发展，着力构建更具竞争力的现代化绿色工业产业体系，使万重大山真正变成经济社会高质量发展的金山银山。

古韵乡愁绘就“诗与远方”新画卷

夏日清晨，从白龙江畔的陇南市文县碧口古镇出发，沿国道212线行驶3公里左右，走盘山公路约20分钟便到了马家山村。眼前层叠梯田种满茶树，起伏山丘仿佛披上了一层绿绸缎。忽而一阵大雾漫来，农家院落、翠绿茶园渐次隐入纯白，呈现出一幅水墨流韵的诗意画卷。

地处我国南北气候过渡带的陇南，分布着2000多万亩森林和草原，很多地方的负氧离子含量最高达每立方厘米3万个，是名副其实的“天然氧吧”，全市空气质量优良天数比率达到98%以上，居甘肃首位。

高山峡谷、江河湖溪、原始森林、草甸湿地、盆地丘陵、天池溶洞等星罗棋布，造就了“一山有四季，十里不同天”的奇特景观。

得天独厚的自然禀赋让陇南“千万工程”推进更有底气。近年来，当地持续开展“拆违治乱”行动，统筹推进厕所、垃圾、风貌革命，建成2100多个人居环境优美的美丽乡村，一批宜业宜游的乡村旅游示范村也应运而生。

2023年，马家山村被农业农村部评为“中国最美休闲乡村”。旅游公路通达山村，茶园里涌入熙熙攘攘的游客，农家乐、民宿生意火爆，村民在家门口吃上了“旅游饭”。

守望乡愁，幸福可期。走进中国传统古村落陇南市康县朱家沟村，四周林木环抱，山野鸟语花香，曲径通幽处石碾、石磨等旧时农耕老物件触手可及，仿佛是凝固了时光。

2016年，“东北媳妇”曹艳跟随丈夫朱彦杰回到他的老家朱家沟，创办了全村第一家古村民宿——五福临门。他们用“采菊”“东篱”等富有诗意的舒适客房和木耳、柴火鸡等乡野美味招待八方来客。经过5年“耕耘”，2021年五福临门民宿被评为全国甲级民宿，每年游客接待量近8万人次，旅游收入超200万元。

近年来，越来越多像马家山、朱家沟一样的陇南村落走出深闺，让美丽不再“孤芳自赏”，变独特风景成致富“钱景”，数据显示，2023年陇南市游客接待人数和旅游综合收入分别达到3640.24万人次、187.47亿元，21个文旅振兴乡村样板村日益成为游客日常出游的最佳选择地。

文旅融合发展，解锁“诗与远方”新场景。当流行的山地越野跑，遇上李白走笔的千年蜀道青泥岭，会碰撞出怎样的火花呢？

“青泥何盘盘，百步九折萦岩峦。”千余年前，位于陇南市徽县境内的青泥岭曲折蜿蜒，让李白发出“蜀道之难，难于上青天”的嗟叹。而如今古村掩映，自然风光旖旎，负氧离子“爆棚”的青泥岭，则成为全国越野跑爱好者心中的理想赛道。

5月18日，蜀道·青泥岭2024山地挑战赛在青泥岭上举行，吸引来自国内外2200余名选手参赛。

“赛道特别美，沿途野花芬芳，蝴蝶起舞，置身其中，我完全就是在享受。”来自陕西西安的参赛选手杨帆说，她走过青泥古村的时候，看到了广场上有李白、杜甫的雕像，他们二老一定想不到，千百年前他们的入川苦旅，竟会成为现代人重返自然、放松心灵的打卡胜地。

一次“文旅+体育”的创新，让流传在经典古诗词中的文化地标在“速度与激情”中醒来。据统计，蜀道·青泥岭2024山地挑战赛在全网曝光量达3.4亿次，仅开幕式直播在线观看人数就超1.1亿次。

亿万年演化形成的天然溶洞万象洞大景区、密林深处的裕河川金丝猴西秦岭野外研究基地、神秘的白马山寨民俗文化……在陇南，一批像蜀道·青泥岭山地挑战赛的文旅新地标正在加速形成。

“陇南将坚定不移走生态优先绿色崛起之路，加快构建‘大景区+全域游’发展格局，培育形成观光旅游、文化旅游、康养旅游、乡村旅游四大业态，承载起游客心中对于‘陇上江南’诗和远方的美好印象，让陇南旅游出圈出彩。”张柯兵说。 

(责编：王震、陈键)
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