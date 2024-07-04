马爱平

在北京市农林科学院玉米首席科学家赵久然的生活中，玉米是绝对主角——办公桌上摆满了玉米棒子，外出便是天南海北地看玉米；名片上印着玉米卡通形象，给自己起的微信名就叫“玉米团长”。

截至目前，赵久然率领团队已育成并推广超过200个通过国家农作物品种审定委员会审定的玉米新品种，累计种植面积超过5亿亩，增产粮食数百亿公斤，为国家的粮食安全和农民增收作出了突出贡献。其中，“京科968”“京科糯2000”等品种更是成为了明星产品。

作为一名有35年党龄的老党员，赵久然庆幸自己赶上了好时代。赵久然说，为广大农户和老百姓育出既好种植又好吃还有营养的玉米，是一名农业科研工作者的努力方向。

1986年研究生毕业，赵久然被分配到北京市农林科学院从事玉米科研工作。当时，身边不少同学都忙着出国。作为同学中的佼佼者，他也曾心动过。但是一本介绍美国矮秆小麦育种专家诺尔曼·布洛格生平事迹的书，改变了他的想法。

“诺尔曼·布洛格去第三世界国家的偏远小镇搞科研，为饥荒世界带来面包。我是中国人，祖国培养我这么多年，也要为自己的国家作贡献！”赵久然主动请缨到条件相对艰苦的京郊玉米主产区北京延庆蹲点搞科研。

时至今日，谈起当年的选择，赵久然说：“我当初做了正确的决定！”

白天和农民一起下地，晚上就住在乡镇科技站的办公室里，6年间，他跑遍了延庆所有乡镇，和技术人员、农民一道，寒来暑往，天天泡在田间，播种、除草、浇水、收获，相继完成了中低产田开发，旱作农业、保护性耕作试点等多项科研工作。

“我出生在北京平谷农村，小时候常到地里干活。”赵久然说，“再次走进农村，我想将所学的知识用到生产中。”

在蹲点搞科研的过程中，赵久然发现，农民对良种的需求始终迫切。“有了良种，不需要增加投入，就能显著提高玉米的产量和品质。”反复考量后，他决定，从研究玉米栽培技术改为研究玉米育种。

1997年，北京市农林科学院成立玉米研究中心，赵久然任主任。成立之初，研究中心只有4名技术人员、3名后勤人员、4亩试验田和几间临时办公用房。

“几乎从零起步，没经费就借钱买设备，没有固定的育种基地，就临时租一块。”为及时观察玉米长势，选取最优的育种材料，赵久然带领团队成员一年到头随季节奔波：夏天在北方，冬天奔海南，还要到全国各地进行试验点调查。为了不耽误白天的工作，他经常选择夜航。

不畏劳苦，育种功成。2011年，赵久然团队育成的“京科968”杂交玉米品种正式通过国家农作物品种审定委员会审定。通过多年大面积示范推广，现在“京科968”已成为我国累计种植超过1.5亿亩的主导大品种，增产粮食100多亿公斤。

(责编：王震、陈键)

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