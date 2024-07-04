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澄海玩具产业“玩”出新花样

2024年07月04日09:04 | 来源：科技日报
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◎本报记者 叶 青 通讯员 钟导良

非遗英歌舞是广东潮汕地区的传统民俗舞蹈，积木也能演绎这种舞？在日前举行的第二十届中国（深圳）国际文化产业博览交易会上，18个积木智能机器人身披战袍、手持棒槌，英姿飒爽地跳起英歌舞，精彩的演出迅速“火出了圈”。

“我们尝试为传统玩具注入更多科技与文化元素，让古老的非遗绽放新光彩，也为传统玩具产业从‘制造’迈向‘智造’探索一条新路。”积木机甲英歌队研发者、广东群宇互动科技有限公司（以下简称“群宇公司”）总裁陈锐烽说。

从以低价竞争为主，到以品牌化高端化闯出新天地；从以代工出口为主，到推动“玩具+”跨界融合……在广东省汕头市澄海区，群宇公司等一大批玩具企业“玩”出新花样，通过数字化转型让传统制造业焕发新活力。

重塑产业发展格局

除了积木机甲英歌队，群宇公司还拥有一系列“智能+”积木机甲产品。“我们将智能编程融入积木中，青少年通过编程定制机甲独特动作，实现个性化互动。”陈锐烽说，人工智能正在重塑产品开发的未来，玩具产业也不例外。

20世纪七八十年代，乘着改革开放的春风，澄海人用手工模具、手动注塑机等简单设备，开启了玩具产业的春天。20世纪90年代，澄海人抓住国内外市场需求，引入先进设备，逐步实现玩具产品电动化、电子化。进入21世纪，澄海引进数控机床、全自动数控注塑机等新设备，发展玩具产业，打造闻名中外的玩具礼品生产和出口基地。

然而，澄海玩具产业存在的产业总体层次偏低、同质化竞争激烈等问题和短板不容忽视。在竞争日益激烈的国际市场中，澄海玩具产业如何破局？

群宇公司的探索很有代表性。利用大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术深度挖掘消费者个性化需求，群宇公司不断推动玩具设计创新和功能创新。以积木机甲英歌队为例，为了让其模仿英歌舞复杂、统一的动作，陈锐烽和研发团队给每个机器人装上舵机。“我们构思了很多动作，专门去观摩英歌队表演，通过编程一一实现积木机器人的动作。”陈锐烽说。

目前，群宇公司已与多家大中型玩具企业、教育企业合作，提供系统与智能硬件的研发定制和智能操控服务。

“近年来，澄海玩具产业朝着数字化方向迈进，整合人工智能等新兴技术对传统产业进行全生态链改造，实现了从‘制造’到‘质造’再到‘智造’的转变。”汕头市澄海区工信局总工程师林宽介绍。

提升集群创新能力

6年前，从业近20年的“老玩具人”谢伟纯感受到一股强烈危机感。“招工越来越难，况且在传统的人工制造生产模式下，产品质量也难以保障。”谢伟纯说。

谢伟纯成立的广东宇星科技实业有限公司（以下简称“宇星科技”），将“会动的积木更好玩”作为核心理念。“每款产品的积木包大约有50种样式，所需的人工数量不少。”谢伟纯说。于是，她下定决心推进积木的自动化智能化生产。

2018年，宇星科技牵手汕头市高德斯精密科技有限公司，开发出自动化智能生产线。在宇星科技的玩具生产车间，大量积木分类装在贴有条形码的箱子里，36台机器人有条不紊地进行分拣。智能平台采集各种生产数据并传输到云端进行分析。

这条自动化智能生产线24小时运转，让生产成本降低40%以上。借力智能化生产，宇星科技把玩具产品卖到了欧洲29个国家，业绩连年稳步增长。

在澄海玩具产业中，向自动化智能化生产转型的企业还有很多。近年来，汕头鼓励有条件的玩具企业开展以设备换芯、生产换线、产品换代、机器换人等为主要内容的智能化改造，支持企业对生产流程实施分步骤智能化改造。

近两年，广东森宝文化实业有限公司投入约7000万元用于自动化生产线更新换代。“过去，产品从研发、落地、生产到销售的周期约为150天；现在，大型IP主题产品最快45天就可以推向市场。”该公司总经理林泽哲介绍，技术升级后，生产分发环节提速达30%，包装环节则节省15%的人力。

如今，澄海玩具产业智能化数字化转型蔚然成风。汕头通过举办澄海玩具机械展等展会，为企业提供最新技术设备和前瞻性技术解决方案，带动产业数字化转型。在积木、魔方领域，澄海已基本实现智能化制造。今年以来，澄海全区超百家企业进行了数字化改造，生产效率普遍提高30%，产业集群数字化水平显著提升。

锚定“千亿产业”目标

玩具行业有个说法：“你能想到的玩具，都能在澄海找到。”澄海产出的塑料玩具产品已占全国近50%，玩具品牌拥有量、专利授权量均为全国第一。促进转型升级和高质量发展，澄海玩具产业有更远大目标。2023年出台的《汕头市澄海区玩具创意产业高质量发展规划（2023—2030年）》（以下简称《发展规划》）锚定“千亿产业”发展目标，提出“3年强基础，8年大发展”的路径。在这张“路线图”里，“玩具+大智能”产业是关键词。

如何突破发展智能玩具产业？《发展规划》提出，着力构建以企业为主体、市场主导的政产学研协同创新平台及技术创新体系，加快布局产学研用相结合的智能玩具技术研发基地与孵化平台，引进和培育一批编程玩具、无人机、智能机器人领域的研发企业与机构。

去年4月，汕头举行产学研“面对面”玩具创意产业专场对接会，清华大学、北京科技大学等高校的科研团队与汕头相关玩具企业进行深入交流，推动科研成果落地转化。

目前，骅威文化股份有限公司、奥飞娱乐股份有限公司等澄海玩具企业已与清华大学、华南理工大学等高校建立技术合作关系，在深圳、广州等地设立研发机构，应用数字化、智能化、柔性化技术进行玩具产品设计开发制造。

在多方力量推动下，澄海玩具产业将探索发展柔性制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程诊断、云制造等新技术、新业态、新模式，培育打造一批可复制、可推广的“数字化车间”和“智能工厂”样板，提升澄海玩具制造产业的数字化、网络化、智能化水平。

(责编：王震、陈键)
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