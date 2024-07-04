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网红降温“神器”暗藏隐患

华 凌
2024年07月04日09:05 | 来源：科技日报
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最近我国一些地区出现高温天气，很多汽车在暴晒后变成“桑拿房”。不少车主被网红降温喷雾“摇一摇、喷一喷，一秒降温、迅速制冷”的宣传语“种了草”。

这款降温“神器”真有那么神吗？

记者在电商平台上搜索“降温喷雾”发现，多款降温喷雾热销，部分商品全网销量超6万。一瓶降温喷雾的价格在几元到几十元不等。

一款全网销量5万以上的降温喷雾商品详情页面写着：“1秒降温”“10秒喷到结冰”“想喷哪里喷哪里”等宣传语，其使用场景包括车辆方向盘、座椅、靠背、头枕等。在买家晒出的外包装照片中，这款产品的成分包括丁烷、丙烷、异丁烷、水、酒精、氯化钠、薄荷、薄荷醇乳酸酯。

然而，网红降温喷雾背后的安全隐患不容忽视。北京市通州区消防救援支队副科长祁兴龙说，这类喷雾的原理是通过高压将气体存储在金属罐中，喷出的气体会迅速气化，吸收周围的热量。

“降温喷雾长时间放车里危险较大。”祁兴龙提醒，夏季车辆在太阳下暴晒，车表面和仪表盘的温度能达到七八十摄氏度，而降温喷雾里的丁烷、丙烷等成分易燃易爆。若将此类物品长期放在车上，温度过高时，瓶内的气体会快速膨胀，可能引发爆炸。同时，在使用降温喷雾时，还需避免明火。

此外，有人用降温喷雾给身体降温。对此，祁兴龙提醒，若长时间、大量在皮肤上喷洒，可能造成冻伤。

祁兴龙介绍，夏季太阳暴晒时，除了喷雾罐，还有很多物品不宜存放在车上，比如矿泉水瓶、老花镜、花露水、香水等。此外，充电宝、平板电脑等电子产品中的电池在高温下易出现鼓包、爆炸等情况，也应尽量避免将其长期放在车内。

(责编：王震、陈键)
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