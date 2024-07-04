日前，中国石化官方发布消息称，其部署在南海北部湾盆地涠西探区的海3斜井测试获高产工业油气流，折算日产原油738立方米，天然气28万立方米，油气当量达1010立方米，创北部湾海中凹陷油气日产最高纪录。该井突破证实了涠西探区进一步的勘探开发潜力，对涠洲油田进一步扩大增储建产规模提供了有力支撑。

北部湾盆地是我国沿海六大含油盆地之一，油气资源丰富。此前，中国石化在北部湾盆地涠洲油田取得突破，储量达到千万吨级，目前正处于产能建设阶段。据了解，海3斜井所在的海中凹陷北部是涠洲油田增储扩产的目标区域，于今年3月部署实施。该井作业深度4600米，其中水平位移1300米，井底温度150℃，井底压力达73兆帕，是中国石化在涠西区块井深最深、温压最高的探井。钻井过程中，作业人员先后克服了大段难钻含灰地层、易垮塌密集煤层等难题，最终成功钻探并取得良好油气显示。

中国石化上海海洋石油局党委书记、执行董事赵勇表示，下一步，公司将进一步加大勘探开发和工程一体化力度。在勘探上，加快优质规模潜力区评价和新区新层系资源潜力研究，落实区内下一个规模储量阵地。在开发上，持续开展涠洲油田开发方案优化研究，积极扩大中国石化中深海油气田产能建设规模。在工程上，针对南海高温高压井等复杂地质情况，优化方案设计，强化施工管理，实现安全高效作业。

(责编：董童、李源)

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