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人工智能大模型“走进寻常百姓家”

2024年07月04日10:43 | 来源：新华网
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7月2日拍摄的2024全球数字经济大会标识。新华社记者 任超 摄

7月2日拍摄的2024全球数字经济大会标识。新华社记者 任超 摄

　　新华社北京7月4日电（记者郭宇靖、吉宁、张骁）“早上好！”拉开车门，车内响起轻柔问候。“我感到有一点热。”坐进主驾，空调自动送出凉风。越来越多中国的智能汽车能够像人类一样思考对话，随时满足各种需求，背后的算力支持正是来自人工智能技术。

　　7月2日，2024全球数字经济大会在京开幕，一系列人工智能大模型产品亮相。

　　AI大模型作词、作曲生成的《数字北京欢迎您》，让人人都能成为MV主角；以优质内容为核心，多种数据源辅助的知乎“直达”，提供提问、搜索和归纳的信息服务；搭载自主训练大模型的数字人，以“智能助理”身份在无人商超、医院等场景进行引导服务……

7月2日，2024全球数字经济大会数字经济沉浸式体验区。新华社记者 任超 摄

7月2日，2024全球数字经济大会数字经济沉浸式体验区。新华社记者 任超 摄

　　近年来，中国掀起人工智能大模型浪潮，面向日常生活的应用纷纷涌现。从吟诗作画、影视创作到答疑解惑、生产制造，人工智能大模型为千行百业赋能，在不知不觉中“走进寻常百姓家”。

　　根据个人的电子病历、检查报告、体检报告等个性化资料给出初步诊断和就医建议；1分钟内完成试卷的扫描和批改，模拟老师的语气和笔迹进行批注……越来越多的应用加速落地，为生活增添更多可能。

　　“我现在搜索一个问题，经常先用大模型产品寻找答案，国内产品的使用体验越来越好。”北京一家科技企业员工刘强说。

7月2日，工作人员在2024全球数字经济大会数字经济沉浸式体验区与数字人交流。新华社记者 任超 摄

7月2日，工作人员在2024全球数字经济大会数字经济沉浸式体验区与数字人交流。新华社记者 任超 摄

　　不仅如此，大模型还在赋能中国基层治理，为政务服务配上数据大脑。6月底，北京经济技术开发区正式上线“亦智政务大模型服务平台”，目前已在智能政务、智能决策、实验室智能监管等8个细分场景率先落地。

　　“平台将支撑各部门应用大模型技术实现数字化转型，并率先在部门协同、科学决策等领域试点。”北京经济技术开发区管委会副主任王磊说。

　　论坛上，北京市政府副秘书长许心超介绍，截至目前全国已通过网信办备案的大模型产品达166个，其中来自北京的有71个。据不完全统计，涉及北京相关企业2200余家，地区生产总值2600亿元。

(责编：蒋成柳、牛镛)
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