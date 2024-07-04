人民网北京7月4日电 （记者许维娜）3日，以“数据要素，人工智能与数智时代的理论创新”为主题的“2024中国数字经济发展和治理学术年会”在清华大学举办。本届学术年会作为2024年全球数字经济大会的重要组成部分，邀请国内外众多数字经济领域专家以及在数字实践事件中取得优异成果的机构代表进行主旨演讲和交流。

年会开幕式上，北京市委常委、副市长靳伟表示，北京是中国数字化发展创新的引领者和产业先行者，希望专家们基于北京已有的良好实践基础，聚焦发挥数据要素作用，围绕数据基础制度和体制机制创新开展深入研究，推动更多更好的数据“供得出、流得动、用得起”。

“教育部高度重视数字技术和人工智能对教育的颠覆性作用，加快建设国家教育大数据中心，积极推动中国教育方案走向世界。”教育部党织成员、副部长吴岩表示，希望本次年会进一步与数字经济人才培养相结合、与数字经济发展的中国实践相结合、与数字经济的国际研究治理相结合，共同探索教育数字化发展与数字人才培养的创新中国之路。

清华大学党委书记、校长李路明认为，数字经济发展与治理有典型的交叉学科特色，为学科发展提供了发展空间，要进一步深化推动学校的学科布局。同时，数字经济发展对我国数字经济人才培养既是挑战也是机遇，清华大学始终把服务国家作为自身最高追求，主动融入数字经济发展与政治建设中，为推动数字文明进一步发挥积极作用。

中国社会科学院大学教授、年会主席团主席江小涓表示，我国在“数据要素”和“人工智能”的丰富实践亟待学术理论创新给予阐释和引领，希望此次年会能汇聚国内外学术界力量，搭建学术平台，提供学术生态，共同推动中国数字经济和数字治理学术理论水平提升，为国家数字经济发展和治理问题提出有学历支撑的政策建议。

本次学术年会聚焦“数据要素”“人工智能”两个关键词，分别开设“数据市场要素与数字产业发展”与“人工智能发展与治理”双会场，探讨数字经济发展的同时，关注数字时代数据要素和人工智能的理论创新，开展基础性、理论性和前瞻性交流研讨。

(责编：方经纶、高雷)

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