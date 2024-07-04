财政部将在香港增发90亿元人民币国债
2024年07月04日16:39 | 来源：新华网
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新华社香港7月4日电（记者刘英伦）香港金融管理局（金管局）4日宣布，财政部将通过金管局的债务工具中央结算系统增发人民币国债，发行规模合计90亿元人民币，分3个年期。
此次发行的是总值人民币30亿元的增发2026国债、总值人民币30亿元的增发2027国债和总值人民币30亿元的增发2029国债。
这批国债将于7月10日进行投标，7月12日交收。发行后，增发的国债将与原本的2026、2027及2029国债分别各自合并构成单一系列，国债年利率分别为2.2%、2.28%和2.39%。
财政部2024年将在香港特区分六期发行550亿元人民币国债，其中首两期国债已于3月和6月发行，规模分别为120亿元和110亿元。
(责编：卫嘉、白宇)
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