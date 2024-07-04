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2024世界人工智能大会｜产业数据要素流通与应用论坛前瞻

2024年07月04日16:57 | 来源：光明网
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原标题：2024世界人工智能大会｜产业数据要素流通与应用论坛前瞻

　　7月4日，2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议（WAIC 2024）在上海拉开帷幕。此次大会以“以共商促共享，以善治促善智”作为主题，聚集世界各国代表、顶级专家学者、行业精英、初创团队等，共同探讨在人工智能深度发展时代下的热点话题。

　　在本届大会上，由世界人工智能大会组委会办公室指导，中国发展战略学研究会数字经济战略专委会主办，中国发展战略学研究会数字经济战略专委会、上海零数科技有限公司联合承办的“产业数据要素流通与应用论坛”将于7月6日举办。

　　作为WAIC数据方向重要分论坛之一，论坛以“激活数据要素×，筑基新质生产力”为主题，聚焦数据要素等领域数字科技最新成果，强化高水平数字化支撑，推动数据要素市场化配置，并将见证多项重磅成果发布。

　　论坛将充分链接市场合作伙伴，邀请供给方、需求方、加工方、技术策源方、专家智库等共同参会，强化产业链合作交流。中国工程院院士邬贺铨，中国电子信息产业集团有限公司副总经理陆志鹏，国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广、中国科学院大学经济与管理学院教授孙毅等嘉宾齐聚一堂，共同探讨数据产业发展现状与未来方向。

　　今年，论坛将重磅发布多项成果，包括赛迪2024产业区块链与数据要素市场发展报告，零数可信数据空间产品等，交流数字科技如何赋能数据应用。论坛通过举办数据要素X场景集中签约仪式，并围绕数据要素场景应用、数据要素流通交易等话题进行圆桌交流，展示相关建设成果，探索数据要素市场建设思路。

(责编：董童、李源)
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