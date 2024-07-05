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《财米油盐》 | “中国游”好“City”！文旅“国际流量”如何接？

2024年07月05日09:25 | 来源：人民网
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到北京爬长城，去成都看熊猫，在上海外滩赏夜景……今年以来，“中国游”在海外火了！

最新数据显示，今年前5个月，入境外国人超过1200万人次，其中免签入境超700万人次。端午节假期期间，外国人出入境人次同比增长57%。

外国游客“闪现”全国各地，亲身感受生动真实的中国，一些外国博主发明的网络热词“city不city啊”“好city啊”走红社交媒体。在全球互联网上，“China Travel”也成为了流量密码，仅在Tik Tok上，关于中国旅行的词条观看量即高达数亿。

“老外”涌入中国大街，巨大的文旅“国际流量”该如何接？目前，我国积极优化相关政策，以丰富优质的服务，让“老外”畅行中国“不见外”。

第一步，“开好门”。今年以来，我国单方面免签国家范围在去年开放的法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚等国基础上，又拓展到瑞士、爱尔兰、新西兰、澳大利亚、波兰……同时，我国72/144小时过境免签政策适用国家范围也逐步增至54国。自5月15日起，外国旅游团乘坐邮轮入境沿海省份，同样能够享受免签便利。

第二步，“修好路”。2024年夏秋新航季，民航局共批复122家国内外航空公司，每周上万班客运航班计划申请，其中涉及66个境外国家。航班不断“上新”的同时，我国机场也在加速升级。目前，首都机场国际航点总数达到了86个，并且设立了国内、国际共用的“可转换航站楼”，最大程度上保证外籍旅客“丝滑”入境。

第三步，“搞好服务”。目前，关于外国人来华支付、通讯、住宿等关键问题，各方紧锣密鼓优化部署。

通讯方面，国务院办公厅3月印发的《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，明确要求“做好外籍来华人员通讯服务，优化外籍来华人员境内手机号码办理流程，为外籍来华人员提供良好的国际漫游服务。”目前，一些入境热门城市机场设置手机卡和移动流量包售卖点，确保外国旅客出关后第一时间“信号满格”。

支付方面，支付宝、微信等移动支付工具已支持外籍旅客绑定国际银行卡。北京、江苏等地的主要商户中，超过80%可以接受境外银行卡，深圳、广州等地达90%以上。

住宿方面，公安部、商务部、国家移民管理局“一锤定音”，规定旅馆业不得以无涉外资质为由拒绝接待境外人员。公安部同时表示，“正在进一步优化相关管理服务工作”，让境外人员的住宿登记更加便利、顺畅。

如今，在境内外社交媒体上，“中国游”热度不减、好评不断，短短144小时里，“老外”们不仅窥见了泱泱中华的博大文明和大好河山，更能真实地感受到中国式现代化呈现出的发展速度、创新力度和政策温度。相信一场场“双向奔赴”，会使“中国游”这一IP迎来更令世界瞩目的传播热度，进而带动我国的文旅产业攀向新的发展高度。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：申佳平 李佳

出镜：方经纶

摄像：卢鹏宇 史新培

剪辑：马若思

文字：方经纶

设计：林珊珊 周文卿（实习）

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：方经纶、高雷)
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