人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

证监会等六部门联合加强资本市场财务造假监管

2024年07月05日18:37 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月5日电 （记者黄盛）国务院办公厅在5日转发了中国证监会、公安部、财政部、中国人民银行、金融监管总局、国务院国资委联合发布的《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》（以下简称《意见》）。

《意见》明确五方面重点举措。一是坚决打击和遏制重点领域财务造假；二是优化证券监管执法体制机制，健全线索发现机制，提升行政执法效能，深化行刑衔接协作；三是加大全方位立体化追责力度，强化行政追责威慑力，推动加大刑事追责力度，推动完善民事追责支持机制；四是加强部际协调和央地协同，国有资产出资人加强监督管理，金融监管部门提升协同打击力度，压实地方政府责任；五是常态化长效化防治财务造假，增强公司治理内生约束，压实中介机构“看门人”责任，完善财务信息相关制度，加强联合惩戒与社会监督。

“财务造假毁坏资本市场诚信基础，严重侵害投资者合法权益。打击资本市场财务造假是证券监管执法一以贯之的重点。”证监会新闻发言人就《意见》向记者表示，《意见》将加大全方位立体化追责力度作为重要内容。

具体来看，《意见》在现有工作基础上，进一步深化重大案件行刑衔接，突出对财务造假公司和“关键少数”的重点打击，重点做好“追首恶”，严厉惩处造假的策划者和组织者；强化对控股股东、实控人组织实施造假、侵占的刑事追责力度；完善民事追责支持机制，推动简化登记、诉讼、执行等程序，完善示范判决机制，加大特别代表人诉讼制度适用力度，便利投资者获得赔偿。

另据记者了解，近年来，中国证监会持续改进监管执法工作，健全执法体制机制，一批重大典型案件得到及时惩处。2021—2023年共办理上市公司信息披露违法案件397件，其中造假案件203起。2021年以来向公安机关移送上市公司、债券发行人等主体涉财务造假、资金占用、违规担保等犯罪案件150余起。推动建立集体诉讼制度，其中康美药业赔偿投资者24.59亿元，紫晶存储和泽达易盛赔偿超过13亿元。

“《意见》是构建综合惩防资本市场财务造假体系的重要制度安排。目前，中国证监会已经制定了贯彻落实《意见》的细化工作方案。”证监会新闻发言人表示，下一步将积极会同国资监督管理机构、金融监管部门、有关企业主管部门、公安机关、地方政府等，进一步增强责任意识，密切协作形成合力，推动《意见》各项任务、要求落地见效。

(责编：方经纶、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
证监会等六部门联合加强资本市场财务造假监管
　　人民网北京7月5日电 （记者黄盛）国务院办公厅在5日转发了中国证监会、公安部、财政部、中国人民银行、金融监管总局、国务院国资委联合发布的《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》（以下简称《意见》）。 《意见》明确五方面重点举措。…
人民网记者在一线：直击九江防汛备汛
　　连日来，受持续强降雨影响，长江、鄱阳湖、修河水位全线超警。当前，水利部门全力做好长江中下游洪水防御工作，联合地方相关单位开展巡堤查险，守护人民群众生命财产安全。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部