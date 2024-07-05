人民网北京7月5日电 （记者黄盛）国务院办公厅在5日转发了中国证监会、公安部、财政部、中国人民银行、金融监管总局、国务院国资委联合发布的《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》（以下简称《意见》）。

《意见》明确五方面重点举措。一是坚决打击和遏制重点领域财务造假；二是优化证券监管执法体制机制，健全线索发现机制，提升行政执法效能，深化行刑衔接协作；三是加大全方位立体化追责力度，强化行政追责威慑力，推动加大刑事追责力度，推动完善民事追责支持机制；四是加强部际协调和央地协同，国有资产出资人加强监督管理，金融监管部门提升协同打击力度，压实地方政府责任；五是常态化长效化防治财务造假，增强公司治理内生约束，压实中介机构“看门人”责任，完善财务信息相关制度，加强联合惩戒与社会监督。

“财务造假毁坏资本市场诚信基础，严重侵害投资者合法权益。打击资本市场财务造假是证券监管执法一以贯之的重点。”证监会新闻发言人就《意见》向记者表示，《意见》将加大全方位立体化追责力度作为重要内容。

具体来看，《意见》在现有工作基础上，进一步深化重大案件行刑衔接，突出对财务造假公司和“关键少数”的重点打击，重点做好“追首恶”，严厉惩处造假的策划者和组织者；强化对控股股东、实控人组织实施造假、侵占的刑事追责力度；完善民事追责支持机制，推动简化登记、诉讼、执行等程序，完善示范判决机制，加大特别代表人诉讼制度适用力度，便利投资者获得赔偿。

另据记者了解，近年来，中国证监会持续改进监管执法工作，健全执法体制机制，一批重大典型案件得到及时惩处。2021—2023年共办理上市公司信息披露违法案件397件，其中造假案件203起。2021年以来向公安机关移送上市公司、债券发行人等主体涉财务造假、资金占用、违规担保等犯罪案件150余起。推动建立集体诉讼制度，其中康美药业赔偿投资者24.59亿元，紫晶存储和泽达易盛赔偿超过13亿元。

“《意见》是构建综合惩防资本市场财务造假体系的重要制度安排。目前，中国证监会已经制定了贯彻落实《意见》的细化工作方案。”证监会新闻发言人表示，下一步将积极会同国资监督管理机构、金融监管部门、有关企业主管部门、公安机关、地方政府等，进一步增强责任意识，密切协作形成合力，推动《意见》各项任务、要求落地见效。

(责编：方经纶、高雷)

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