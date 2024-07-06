新华社乌鲁木齐7月5日电（记者张晓龙）根据中国科学院新疆生态与地理研究所最新发布的消息，在第三次新疆综合科学考察期间，我科研人员在沙漠极端环境中发现一种有望在火星存活的植物齿肋赤藓。

齿肋赤藓是新疆古尔班通古特沙漠生物土壤结皮的优势种。中国科学院新疆生态与地理研究所张道远研究员和张元明研究员团队通过科学实验，首次系统证明该藓能耐受自身98%以上的细胞脱水实现“干而不死”、耐受零下196摄氏度超低温速冻实现“冻而不死”、耐受超过5000戈瑞（Gy）伽马辐射实现“照而不死”，且能够快速实现复苏、变绿并恢复生长，具有非凡的复原力。这些数据是目前所报道植物可耐受特殊环境的极限，刷新了对极端生物环境耐受性的认知。

项目团队还通过研究发现，在复合多重逆境的火星模拟条件下，齿肋赤藓仍能存活并在恢复适宜环境后再生出新的植株。基于齿肋赤藓的极端环境耐受性，项目团队后续将进一步开展地外星球航空器搭载实验，实时监测微重力及多种电离辐射逆境下该物种的生存响应及适应能力，并解析其生理及分子基础，探寻关键的生命耐受调控密码，为未来齿肋赤藓向外太空拓殖应用奠定基础。

今年7月，这一研究成果以《耐极端环境的沙漠苔藓——齿肋赤藓，具备外星环境生存能力的首个植物》（“The extremotolerant desert moss Syntrichia caninervis is a promising pioneer plant for colonizing extraterrestrial environments”）为题，作为封面文章发表于学术期刊《创新》（The Innovation）上。中国科学院新疆生态与地理研究所李小双研究员为论文第一作者，张道远研究员、张元明研究员和匡廷云院士为论文通讯作者。

《创新》杂志是由中国青年科学家与细胞出版社（Cell Press）于2020年共同创办的综合性英文学术期刊，聚焦自然科学全部领域，旨在向科学界展示鼓舞人心的跨学科发现，鼓励研究人员专注于科学的本质和自由探索的初心。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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