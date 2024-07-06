人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国工业机器人装机量占全球比重超过50%

2024年07月06日02:49 | 来源：新华网
小字号

新华社北京7月5日电（记者张辛欣、王悦阳）工业和信息化部副部长辛国斌在5日国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上说，目前，我国工业机器人装机量占全球比重超过50%，工业互联网实现工业大类全覆盖，培育421家国家级智能制造示范工厂。

辛国斌说，工业和信息化部将联合相关部门，聚焦重点企业推进数字化智能化转型，聚焦重点产业链推进数字化协同改造，聚焦重点集群、重点园区建设一批高标准数字园区。在重点产业链方面，制定重点行业数字化转型实施方案，“一链一策”开展制造业重点产业链数字化协同改造，支持链主企业、龙头企业开放数据接口，引导供应链企业接入，打造一批数字化供应链。

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
证监会等六部门联合加强资本市场财务造假监管
　　人民网北京7月5日电 （记者黄盛）国务院办公厅在5日转发了中国证监会、公安部、财政部、中国人民银行、金融监管总局、国务院国资委联合发布的《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》（以下简称《意见》）。 《意见》明确五方面重点举措。…
人民网记者在一线：直击九江防汛备汛
　　连日来，受持续强降雨影响，长江、鄱阳湖、修河水位全线超警。当前，水利部门全力做好长江中下游洪水防御工作，联合地方相关单位开展巡堤查险，守护人民群众生命财产安全。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部