7月5日，在四川省甘孜州泸定县冷碛镇，大渡河谷云雾缭绕。金沙江上游—湖北±800千伏特高压直流输电工程川10标段跨越大渡河导线展放工作全部完成，金上至湖北特高压工程施工条件最艰苦、施工难度最大的牛背山区段顺利进入架线施工阶段。

此次跨越大渡河导线展放现场，两侧的铁塔分别矗立在牛背山45度的陡坡上，相距800多米，整个跨越放线区段全长3.33公里，上下高差最大达400米，给放线作业带来了不小挑战。

图为电力工人正在高空作业。（受访者供图）

“这里几乎天天下雨，加大了施工难度。”施工过程中，川10标项目副经理、国网四川送变电公司王洪亮一直蹲守现场。他说，这次跨越大渡河放线，还同时跨越了省道和3条110千伏输电线路，时间短、任务重，施工项目部采用“两班倒”轮换作业的方式延长有效作业时间。

据了解，金上至湖北特高压工程是我国第一个进入川藏高原腹地的特高压直流工程，工程在西藏昌都和四川甘孜分别建设卡麦和帮果两座换流站，汇集金沙江上游的水电和新能源，在湖北黄石建设大冶换流站，接入华中特高压交流骨干网架，线路全长1901公里，途经西藏、四川、重庆、湖北4省（自治区、直辖市）。

目前，数万名建设者正全力攻坚，加快建设金上至湖北特高压工程。该工程建成后，预计每年可将金沙江上游的水、风、光等约400亿千瓦时的清洁电能输送至我国华中等地。（记者卢宥伊）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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