新华社南昌7月5日电（记者范帆、王飞航、牛少杰）粮食总产量20297万吨，占全国的29.2%；制造业增加值6.8万亿元，规模约占全国五分之一，生产总值近27万亿元，在全国占比超过五分之一……这是中部地区在2023年交出的成绩单，一组组数据勾勒出蓬勃的发展轨迹。

中部地区是全国重要粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地和综合交通运输枢纽。近年来，中部六省充分发挥承东启西、连南接北的区位优势，以及资源要素丰富、市场潜力巨大、文化底蕴深厚等比较优势，区域高质量发展成果显著。

中部地区深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，坚决守住耕地“红线”，粮食和重要农产品生产稳定、供给充足。作为我国重要的粮食生产基地，中部地区拥有全国13个粮食主产区中的5个，用全国约四分之一的耕地，生产了全国近三分之一的粮食，“中部粮仓”地位日益凸显。

5月27日，收割机在河南省洛阳市新安县铁门镇的麦田里收获小麦。新华社发（张怡熙摄）

河南省连续多年来粮食产量保持在1300多亿斤，在满足本省粮食需求的同时，还外调粮食及其制成品。

湖南省聚焦良田、良种、良机、良法、良制的集成推广，2023年粮食播种面积7145万亩，粮食产量613亿斤，水稻面积和产量居全国第一，并连续四年站在600亿斤台阶以上。

随着中部地区产业布局优化调整，汽车、电子信息、装备制造业等产业快速发展，产生一批主营业务收入超过千亿元甚至万亿元的产业集群，先进制造业正在成为推动中部地区崛起的重要动能。

这是在安徽省合肥市新桥智能电动汽车产业园蔚来第二工厂拍摄的新能源汽车生产线（5月9日摄）。新华社记者 张端 摄

拥有7家整车企业、将汽车产业列为“首位产业”的安徽，2023年汽车产量达249.1万辆，居全国第2位，其中新能源汽车产量达86.8万辆，居全国第4位，汽车全产业链营收迈上万亿元新台阶，达到1.16万亿元，同比增长28.5%。全国每生产10辆新能源汽车，就有1辆“安徽造”。

6月4日，在位于江西省南昌市高新区的江西兆驰半导体有限公司外延车间，AGV自动转运小车在5G技术支持下进行自动搬运。新华社记者 周密 摄

电子信息产业是江西的支柱性产业。江西省电子信息产业规上企业总数达2508家，其中高新技术企业712家，国家级专精特新“小巨人”企业34家，拥有华勤电子、立讯智造等超百亿元企业16家，形成“芯光屏板链智网”全产业链协同发力的局面。2023年完成营收1.08万亿，增长8.8%。

船舶在湖北武汉阳逻港区水域行驶（6月1日摄）。新华社记者 程敏 摄

中部地区的综合交通运输枢纽地位显著，是“6轴7廊8通道”国家综合立体交通网主骨架的重要支撑。在有“九省通衢”之称的湖北省，全省综合交通网总里程达32.9万公里，公路总里程、农村公路总里程、三级及以上高等级航道总里程等3项指标进入全国前三名。其中，三级及以上高等级航道里程达2090公里，2023年货物吞吐量首破2亿吨，集装箱吞吐量突破360万标箱，分别同比增长23.3％、18.4％。

这是在山西省芮城县学张乡拍摄的光伏电站（2023年7月12日摄）。新华社记者 詹彦 摄

作为全国重要的能源原材料基地，中部地区煤炭资源丰富、新能源产业聚集，支撑经济社会高质量发展后劲十足。山西省2023年原煤产量达13.78亿吨，比上年增长4.4%，全社会发电量4461.0亿千瓦时，比上年增长6.6%，向省外输送电力1576.0亿千瓦时，增长7.7%。山西外送绿电在全国位居第一位，新能源和清洁能源装机占比达46.4%。

在绿色转型中，中部地区坚持“绿水青山就是金山银山”，高质量发展势头好、动力强：今年一季度，江西新能源汽车产量增长155.7%，锂离子电池产量增长40.5%，充电桩产量增长49.9%；湖南省规模工业光电子器件、锂离子电池产量分别增长21.7%、35.1%；湖北省高技术制造业增加值增长21.5%，比上年全年加快15.8个百分点。

立足优势向“新”而行，创新驱动加快发展，中部地区崛起正绘就美丽新画卷。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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