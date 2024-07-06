央视网消息：据交通运输部公众号消息，2024年6月，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有54个城市开通运营城市轨道交通线路311条，运营里程10339.4公里，实际开行列车335万列次，完成客运量26.2亿人次，进站量15.7亿人次。6月份，客运量环比减少1.6亿人次，降低5.8%，同比增加1.9亿人次，增长7.6%。6月份全国总运营里程的平均客运强度为0.849万人次每公里日，环比降低2.9%，同比增长1.5%。

其中，地铁、轻轨、市域快速轨道等大运量线路共271条，运营里程9642.1公里，完成客运量25.8亿人次，进站量15.4亿人次；单轨、磁浮等中运量线路共7条，运营里程202.5公里，完成客运量3644万人次，进站量2641万人次；有轨电车、自动导向轨道等低运量线路共33条，运营里程494.8公里，完成客运量1031万人次，进站量979万人次。

本月新增运营里程53.2公里，新增运营线路1条，为苏州地铁6号线；新增运营区段2个，为长沙地铁1号线北延一期和宁波地铁3号线二期。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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