中新社上海7月5日电 (记者 李佳佳)2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议正在上海举行。人形机器人堪称本次大会最大看点。

步入上海世博展览馆中厅，由18台人形机器人组成的“十八金刚”阵列最为吸睛。据称，它们统一采用了达闼海睿机器人大脑控制方案，能同时做出挥手、抱拳等动作。

人形机器人专区是本次世界人工智能大会重点打造的区域，现场展出25款人形机器人，还发布全球首个全尺寸开源公版人形机器人青龙，以及中国国内首个全尺寸人形机器人开源社区。此外，特斯拉的Optimus人形机器人，宇树科技的中国国内首款实现奔跑功能的全尺寸通用人形机器人H1等也悉数亮相，人形机器人领域的开发热度由此可见一斑。

当前，全球正迎来新一轮科技革命和产业变革的浪潮，人工智能作为其中的核心驱动力，正以前所未有的速度改变世界。其中，人形机器人与具身智能领域，是人工智能发展的重要方向之一，正逐渐展现出巨大的潜力和应用价值。

具身智能是一种基于物理身体进行感知和行动的智能系统，其通过智能体与环境的交互获取信息、理解问题、做出决策并实现行动，从而产生智能行为和适应性，因此也被视为AI的终极形态。毫无疑问，人形机器人是其最佳载体。

事实上，人形机器人作为人工智能和机器人技术的集大成者，其发展一直是科技界的热点话题，当全球范围内的专家学者、企业家和创新者齐聚一堂时，对于这一前沿技术的探讨自然热烈。

人形机器人之所以热门？在北京大学前沿计算研究中心助理教授、北大-银河通用具身智能联合实验室主任王鹤看来，在于其形态跟人类最为相似，“未来，我们可能有各种形态的通用机器人，但最终只有能够最大程度与人类干活需求相匹配的形态，才能够获得最大的市场比重”。

中国科学院院士毛明认为，从学术角度上讲，人形机器人的研究涵盖机械工程、电气工程、计算机科学、认知科学，甚至包括生物学等多个学科领域，是跨学科研究的典型对象，“它不仅能够模仿人类的形态和动作，更在感知、决策和交互等方面展现出日益增强的能力”。而从产业发展的角度看，人形机器人正逐步成为智能制造、医疗健康、家庭服务等多个行业的变革力量。据国际机器人联合会(IFR)的数据显示，全球人形机器人的市场规模正以每年超过20%的速度增长，到2025年将达到数百亿美元的规模。

“具身智能是实现通用人工智能的最有效途径。”宇树科技创始人王兴兴说，目前的大语言模型、多模态大模型没有实现对整个世界的理解，很像活在梦里。只有结合了肉体和感知的理解，通用人工智能才有“活着”的感觉，这也正是具身智能的重要性。通用人工智能需要有实物机器人的物理交互才能加深模仿和强化学习，同时也需要参与到人类的生活中，来体验和理解人类的情绪和性格。

国家地方共建人形机器人创新中心首席科学家江磊提出了自己的思考：“人形机器人当前面临的问题总结为‘一高五难’，即硬件门槛高、软件算法难、软硬解耦难、知识积累难、人才聚集难、安全应用难。”他说，“开源”是解决中国人形机器人底座技术的一条有效途径。

江磊认为，人形机器人的开发离不开创新链、产业链、资金链和人才链“四链融合”的促进，链条一旦闭环，就能够发挥人多力量大的举国体制优势。他认为，人形机器人会在2年内被应用到合适的场景。“如果想让生活变得更美好，还是要让人形机器人尽早落地。”(完)

(责编：胡永秋、杨光宇)

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