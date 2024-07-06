中新社广州7月5日电 (王华 魏思琪)广州市推动低空经济高质量发展加快全空间无人体系建设大会5日举行，《广州市推动低空经济高质量发展若干措施》(简称《若干措施》)在会上推出，就培育壮大低空经济明确量化指标，并发布12个应用场景。

此次《若干措施》共提出20条措施，就培育低空经济主体、建设低空基础设施、加大低空科技创新力度、拓展低空经济应用场景、加强相关要素保障等方面列明量化指标，说明奖补金额或比例，并启动百亿金融授信，促进低空经济及关联产业发展。

如在支持总部企业方面，《若干措施》提出，对于研发制造类企业，上一年度营业收入有1亿元(人民币，下同)以上等相应条件可认定为总部企业，每家企业每年奖励最高不超过100万元，并给予总部企业人才户籍、人才绿卡、人才公寓、子女入园入学、办税绿色通道、政务服务等各方面保障。

在鼓励项目建设方面，《若干措施》提出，对在本市建设飞行器研发、制造项目，固定资产投资额5亿元至100亿元(不含)，市财政按固定资产投资额的2%予以扶持；固定资产投资额100亿元及以上的重大项目，市财政按固定资产投资额的5%予以扶持。

会上还发布了12个广州市低空经济及全空间无人体系应用场景，包括：交通出行、低空文旅、物流配送、政务巡检、农林植保、应急救援、无人出租车、无人公交车、无人环卫清扫、无人重卡编队、无人轻卡货运、无人船等。(完)

(责编：胡永秋、杨光宇)

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