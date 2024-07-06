农村实用人才带头人培训启动
2024年07月06日07:10 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京7月5日电 （郁静娴、卢天好）记者从2024年农村实用人才带头人培训管理人员培训班上获悉：2024年，中央组织部、农业农村部将联合举办241期面向农村实用人才带头人和到村任职、按照大学生村官管理的选调生等对象的培训班。
近年来，农业农村部不断加大投入力度，推动培训规模逐年扩大，今年的培训班次和人数较2023年增长近10%。旨在通过培训，有效提升学员稳粮保供、发展产业、致富带富能力，充分发挥带头人示范引领和联农带农作用，强化推进乡村全面振兴的人才支撑。
各地在培训中，积极结合本地实际，创新优化方式、织密平台网络，有效提升培训实效。聚焦教学能力提升，各地农业农村部门指导承担培训任务的村，通过集中培训、展示对接、跟踪服务、示范引领等环节，搭建人才培养、聚集、服务的多元化平台，初步构建起以短期培训为起点、长期指导帮扶为延续的带头人培育机制。在2023年的测评中，学员平均满意度达到99.62%。
《 人民日报 》（ 2024年07月06日 06 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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