人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2024年首次农产品质量安全例行监测开展

总体合格率为98%

记者 陈晨
2024年07月06日08:14 | 来源：光明日报
小字号

原标题：2024年首次农产品质量安全例行监测开展

记者5日从农业农村部获悉，今年5至6月，农业农村部组织开展了2024年第一次国家农产品质量安全例行监测工作，抽检蔬菜、水果、茶叶、畜禽产品和水产品等5大类产品7835批次样品，涉及104个品种和135项参数，总体合格率98%，同比上升0.5个百分点。

据介绍，今年第一次例行监测共抽检了31个省份108个大中城市的950个蔬菜水果茶叶生产基地、165辆蔬菜和水果运输车、304个屠宰场、160个养殖场、212辆水产品运输车、464个暂养池、839个农产品批发（农贸）市场。监测结果显示，蔬菜、水果、茶叶、畜禽产品和水产品合格率分别为97.8%、97.4%、98.5%、99.4%和95.9%。

从监测品种看，抽检的蔬菜中，水生蔬菜、食用菌、茎类蔬菜全部合格，瓜类、芸薹属类、茄果类蔬菜合格率分别为98.8%、98.7%、98.5%。抽检的水果中，苹果、西瓜、葡萄、梨等品种合格率分别为100%、100%、100%、97.9%。抽检的茶叶中，红茶、绿茶合格率分别为100%、98.1%。抽检的畜禽产品中，猪肉、猪肝、牛肉、羊肉、禽蛋、禽肉合格率分别为100%、100%、99.6%、99.4%、99.3%、98.2%。抽检的水产品中，对虾、鳙鱼、克氏原鳌虾全部合格，鲢鱼、乌鳢、鲤鱼、草鱼、罗非鱼合格率分别为98.9%、98.7%、98.1%、97.9%、97.8%。

(责编：孙红丽、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
证监会等六部门联合加强资本市场财务造假监管
　　人民网北京7月5日电 （记者黄盛）国务院办公厅在5日转发了中国证监会、公安部、财政部、中国人民银行、金融监管总局、国务院国资委联合发布的《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》（以下简称《意见》）。 《意见》明确五方面重点举措。…
人民网记者在一线：直击九江防汛备汛
　　连日来，受持续强降雨影响，长江、鄱阳湖、修河水位全线超警。当前，水利部门全力做好长江中下游洪水防御工作，联合地方相关单位开展巡堤查险，守护人民群众生命财产安全。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部