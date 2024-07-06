新华社北京7月5日电 日前，国务院办公厅转发中国证监会、公安部、财政部、中国人民银行、金融监管总局、国务院国资委《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》（以下简称《意见》）。

《意见》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于资本市场改革发展的重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持市场化、法治化方向，进一步加大对财务造假的打击力度，完善监管协同机制，构建防治财务造假长效机制，加大制度供给，强化激励约束，为推动资本市场高质量发展提供有力支撑。

《意见》明确5方面重点举措。一是坚决打击和遏制重点领域财务造假。严肃惩治欺诈发行股票债券行为，严厉打击系统性造假和配合造假，加强对滥用会计政策实施造假的监管，强化对特定领域财务造假的打击。二是优化证券监管执法体制机制。健全线索发现机制，提升行政执法效能，深化行刑衔接协作。三是加大全方位立体化追责力度。强化行政追责威慑力，推动加大刑事追责力度，推动完善民事追责支持机制。四是加强部际协调和央地协同。国有资产出资人加强监督管理，金融监管部门提升协同打击力度，压实地方政府责任。五是常态化长效化防治财务造假。增强公司治理内生约束，压实中介机构“看门人”责任，完善财务信息相关制度，加强联合惩戒与社会监督。

《意见》要求各地区、各部门切实把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，加强政策衔接、工作协同，强化监督问责，有效统筹打击财务造假与风险防范化解工作，维护资本市场稳定运行，助力经济社会高质量发展。

《 人民日报 》（ 2024年07月06日 04 版）

(责编：孙红丽、杨迪)

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