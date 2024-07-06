本报北京7月5日电 （记者刘温馨）5日下午湖南省岳阳市华容县团洲垸洞庭湖一线堤防发生决口险情。记者5日从应急管理部获悉：应急管理部有关负责人已连夜率工作组赶赴现场，指导地方开展抢险救援处置工作。正在湖南指导防汛救灾的专家组也已到达现场。

国家防总办公室、应急管理部当日持续调度会商，跟踪了解抢险处置进展和力量物资装备需求，调派国家综合性消防救援队伍800余人、146车、82艘舟艇紧急增援，安排中国安能长沙基地救援人员50人携30台套装备抵达现场执行封堵，安排水上工程救援长沙队从前置驻防点到达现场支援，组织测绘无人机、遥感卫星做好堤防决口和溃口影响区影像采集。

国家防灾减灾救灾委员会办公室、应急管理部会同国家粮食和物资储备局在前期已向湖南调拨5.6万件中央救灾物资基础上，紧急增调5000个家庭应急包，支持当地做好受灾群众紧急转移安置工作。

《 人民日报 》（ 2024年07月06日 04 版）

(责编：孙红丽、杨迪)

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