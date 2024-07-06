本报北京7月5日电 （记者李红梅）7月4日，中国气象局正式发布《中国气候变化蓝皮书（2024）》，蓝皮书从大气圈、水圈、冰冻圈、生物圈和气候变化驱动因子等方面，系统反映全球和我国气候变化情况。

蓝皮书指出，2023年，全球平均温度创新高，我国年平均气温也创下新高，北方地区沙尘日数呈减少趋势，青海湖水位实现连续19年回升，植被覆盖整体稳定增加，呈现持续变绿趋势，区域生态气候状况趋好，气溶胶光学厚度总体呈下降趋势。

蓝皮书指出，全球气候系统变暖趋势在持续，我国是全球气候变化的敏感区和影响显著区。1961—2023年，我国地表年平均气温呈显著上升趋势，平均每10年升高0.30摄氏度，高于同期全球平均升温水平；平均年降水量呈增加趋势，平均每10年增加5.2毫米。

《 人民日报 》（ 2024年07月06日 06 版）

(责编：孙红丽、杨迪)

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