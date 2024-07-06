原标题：“极地”号破冰调查船入列自然资源部北海局

新华社青岛7月5日电（记者张武岳、曹嘉玥）自然资源部北海局“极地”号破冰调查船（以下简称北海局“极地”船）入列仪式5日在青岛举行。该船于2022年11月开工建造，2024年6月24日建成交付，母港位于青岛，是我国自主设计、建造的新一代破冰调查船。

自然资源部北海局“极地”号破冰调查船。（自然资源部北海局供图）

据介绍，北海局“极地”船船长89.95米、型宽17.8米、型深8.2米，设计航速15节，满载排水量达5600吨，定员60人，自持力80天，续航力为14000海里。该船满足无限航区航行需求，可在1米厚当年冰区中以2节速度破冰航行。

该船搭载多种海洋调查设备，能够同步承担大气、海冰、三维水体、地球物理等海洋环境的综合观测调查研究任务。还搭载有无人机、无人船和水下自主机器人等国产主力科考辅助装备，依托我国自主卫星网络系统，具备空、天、海、冰、潜综合一体化的科考能力。

新入列的北海局“极地”船将服务于我国海冰等海洋灾害防灾减灾能力提升，冬季可航行于我国黄海、渤海海域进行冰区海洋环境监测调查，兼顾冰区救助。同时，该船具备夏季极地海域科学考察能力，能够丰富我国冰区科考装备平台体系，是我国极地考察的新生力量。

另据介绍，北海局“极地”船继承和延用了北海局原万吨级极地考察功勋船“极地”船舷号。原“极地”船自1986年首航至1994年退役，先后六赴南极，圆满完成我国南极长城站扩建、中山站建站、考察站补给的物资运输等重大任务的保障工作。

(责编：孙红丽、杨迪)

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