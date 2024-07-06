人民网记者 王绍绍

去海边戏水踏浪、享受“清凉一夏”，到阿勒泰草原追寻“诗与远方”，进入夜市里品尝各色美食小吃……暑期已至，各地文旅热度持续升温，全年最长的旅游高峰期正加速奔赴而来。

暑运期间，亲子游、避暑游和毕业游需求旺盛，火热的研学游也陆续展开，成为文旅消费主力军。有关部门数据显示，为期62天的2024年全国铁路暑期运输于7月1日启动，预计7月1日至8月31日，全国铁路发送旅客8.6亿人次，日均发送1387万人次，同比增长3.61%。

近年来，“铁路+旅游”的文旅新模式，受到了广大旅客的欢迎，不仅满足了游客们夏日出游的需求，又为旅游市场增添了活力。越来越多“铁字号”旅游专列运行，促进了国内旅游经济内循环，让酒店、餐饮等旅游附属产业火爆“出圈”。

业内专家表示，“铁轮滚滚”为途经地输送源源不断的客流，连接起被忽视的美景与渴望探索的游客，让乡村风光和特色产品大放异彩，使乡村旅游市场潜力充分释放。

暑运期间，全国各地预计将迎来旅游旺季，多条特色旅游专列也再次上线。国铁成都局继续开好“熊猫专列”、川青铁路动车组旅游列车；新疆铁路部门加大旅游专列组织力度，计划开行39趟旅游专列；国铁沈阳局计划开行阿尔山、长白山、珠斯花、海拉尔等方向定制化旅游专列67列……

暑期文旅刚拉开帷幕，多地文旅部门已经抢先抛出“橄榄枝”，据了解，各地将在暑期举办超4000项约3.7万场次文旅消费活动，推出发放消费券、票价优惠、消费满减、折扣套餐等惠民措施。当前，暑期旅游市场势头强劲，多地推出特色“文旅大餐”，拉动消费新潮，“游经济”呈现新热点、新看点、新活力，为经济增长增添澎湃“新动能”。

云南向广大毕业生发出了“邀请”，邀请他们到西双版纳体验一场别开生面、“野性十足”的毕业之旅，精心策划了雨林徒步等户外活动；江苏捧上“夏季套餐”，带游客到南通碧海银滩拾贝赶海、觅连云港花果山西游胜境、去淮安享小龙虾自由等；四川推出安逸“潮露营”、安逸“看剧目”、安逸“趣耍水”等特色玩法，邀请游客畅游一“夏”……

进入7月，中国多地气温“火力全开”。高温之下，“烤热”了避暑旅游。业内专家表示，在高温天气影响下，今年避暑旅游的热度将持续走高，宁夏、甘肃、新疆等长线旅游产品可能出现大幅增长。在白天的“清凉游”蓬勃发展的同时，“夜经济”亦保持旺盛活力，北京、天津、济南等地纷纷推出夜游产品，多个景区及公园开放夜游项目，吸引大量“消夏”游客。

业内专家表示，除了追求气候上的凉爽，对当地历史、文化进行深度体验，成为今年暑期避暑旅游市场的一个新风尚，越来越多的游客期待在目的地认真欣赏和体验，从更多细节处去感受当地鲜活的生活气息。当前，文旅行业正在步入高质量发展的阶段，应当抢抓暑期文旅市场机遇，点燃增长“新动能”，让消费“马车”开足马力，拉动经济奔腾向前。

(责编：孙红丽、高雷)

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