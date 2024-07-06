杜一方

原标题：雄安发布支持低空经济产业发展措施十二条

7月5日，雄安新区正式发布了《雄安新区关于支持低空经济产业发展的若干措施》，包含支持低空经济创新主体落地新区、支持公共服务平台建设、加快引进低空经济专业人才等12条政策措施。

这是记者在河北雄安新区举办的2024雄安新区低空经济应用场景创新发展大会上了解到的。

在支持低空经济创新主体落地新区方面，雄安对新落户新区开展eVTOL（电动垂直起降航空器）、飞行汽车、大中小型有人/无人驾驶航空器整机研发制造、通用航空器整机研发制造、核心零部件研发制造、商业运营服务等业务的低空经济企业、科研院所、科研机构等创新主体，实缴注册资本规模2000万元以上的，按实缴注册资本的1%给予不超过1000万元的落户奖励。

在支持公共服务平台建设方面，雄安对围绕低空飞行服务、共性关键技术攻关、试飞验证、检验检测、适航审定、在线交易、气象安全保障等低空经济重点领域的各类公共服务平台，按其建设投入的50%给予资助，每个项目最高不超过5000万元。

在加快引进低空经济专业人才方面，雄安对低空经济领域高端人才实行“特岗特薪”，围绕服务承接疏解和重点发展产业，支持用人单位设置首席科学家、首席技术官、首席信息官、首席运营官、首席架构师等特聘岗位，经认定后每年按年薪的50%至100%给予奖励。允许高校、科研院所等国有企事业单位科技人才按规定在雄安兼职兼薪、按劳取酬。对柔性引进的急需高端人才，按累计服务时间，给予每月1万至3万元工作津贴。

措施还在支持关键产品研发、基础设施建设、低空经济示范应用场景打造以及加大金融支持力度等方面提出一系列举措。

(责编：孙红丽、杨迪)

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