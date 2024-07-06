人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

雄安发布支持低空经济产业发展措施十二条

杜一方
2024年07月06日10:12 | 来源：新华社
小字号

原标题：雄安发布支持低空经济产业发展措施十二条

7月5日，雄安新区正式发布了《雄安新区关于支持低空经济产业发展的若干措施》，包含支持低空经济创新主体落地新区、支持公共服务平台建设、加快引进低空经济专业人才等12条政策措施。

这是记者在河北雄安新区举办的2024雄安新区低空经济应用场景创新发展大会上了解到的。

在支持低空经济创新主体落地新区方面，雄安对新落户新区开展eVTOL（电动垂直起降航空器）、飞行汽车、大中小型有人/无人驾驶航空器整机研发制造、通用航空器整机研发制造、核心零部件研发制造、商业运营服务等业务的低空经济企业、科研院所、科研机构等创新主体，实缴注册资本规模2000万元以上的，按实缴注册资本的1%给予不超过1000万元的落户奖励。

在支持公共服务平台建设方面，雄安对围绕低空飞行服务、共性关键技术攻关、试飞验证、检验检测、适航审定、在线交易、气象安全保障等低空经济重点领域的各类公共服务平台，按其建设投入的50%给予资助，每个项目最高不超过5000万元。

在加快引进低空经济专业人才方面，雄安对低空经济领域高端人才实行“特岗特薪”，围绕服务承接疏解和重点发展产业，支持用人单位设置首席科学家、首席技术官、首席信息官、首席运营官、首席架构师等特聘岗位，经认定后每年按年薪的50%至100%给予奖励。允许高校、科研院所等国有企事业单位科技人才按规定在雄安兼职兼薪、按劳取酬。对柔性引进的急需高端人才，按累计服务时间，给予每月1万至3万元工作津贴。

措施还在支持关键产品研发、基础设施建设、低空经济示范应用场景打造以及加大金融支持力度等方面提出一系列举措。

(责编：孙红丽、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
绘说现代化丨“宁”心聚力，“塞上江南”开启新时代！
　　2023年，宁夏高技术制造业增加值增长超40%，造林种草及荒漠化治理等380万亩.…
提升金融服务质效 首批“两新”债务融资工具落地
　　人民网北京7月6日电 （记者黄盛）据中国银行间交易商协会（以下简称“交易商协会”）消息，6月14日，银行间市场支持“两新”（大规模设备更新和消费品以旧换新）投融资推进会在交易商协会召开，国务院国资委产权局、中国人民银行信贷市场司、国家发展改革委环资司相关负责人安排了“两新”债务融资工具工作。截至7月2日，国家管网集团、中国华能集团、大唐国际、山东宏桥等9家企业完成首批70亿元“两新”债务融资工具发行，发行人涵盖央企、地方国企和民营企业，其中54亿元专项用于“两新”领域，为“两新”工作提供有力金融支撑。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部