人民网北京7月6日电 （记者黄盛）据中国银行间交易商协会（以下简称“交易商协会”）消息，6月14日，银行间市场支持“两新”（大规模设备更新和消费品以旧换新）投融资推进会在交易商协会召开，国务院国资委产权局、中国人民银行信贷市场司、国家发展改革委环资司相关负责人安排了“两新”债务融资工具工作。截至7月2日，国家管网集团、中国华能集团、大唐国际、山东宏桥等9家企业完成首批70亿元“两新”债务融资工具发行，发行人涵盖央企、地方国企和民营企业，其中54亿元专项用于“两新”领域，为“两新”工作提供有力金融支撑。

“两新”债务融资工具依托交易商协会现有产品，推动募集资金投向于国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（简称《行动方案》）所涉及领域，采用“产品不贴标，用途针对性强”的方式，市场化引导资金精准聚焦“两新”领域，为金融支持“两新”工作探索新路径。

据介绍，“两新”债务融资工具发人类型丰富，首批项目中共有5家央企、3家地方国企及1家民企；投资人结构多元，包括银行、券商、基金、信托等各类机构，认购热情高涨。同时，交易商协会鼓励“两新”债务融资工具与绿色债务融资工具、科创票据等创新产品结合，发挥组合式产品的协同效力和创新优势。比如，南方电网发行“两新”绿债，山东宏桥实现“两新”科创，国家管网设置时间优先机制，促进发行利率更加市场化。

作为承销多笔首批“两新”项目的主承销商，中国建设银行相关负责人表示，首批项目实现了“两新”用途与绿色、科创等产品的创新结合，进一步拓宽了发行人的融资渠道和增强创新发展动能的路径。“两新”债务融资工具的推出，有利于引导资金畅通资源循环利用链条。

浦发银行也是首批项目的主承销商，其相关负责人表示，银行间市场首批“两新”债务融资工具的推出，既是贯彻“两新”决策部署的具体实践，也是金融支持实体经济的有力举措。未来，将继续不断创新金融产品，提升服务质效。

交易商协会向记者表示，将结合首批“两新”项目实践情况，优化完善相关工作机制，健全配套制度措施，引导市场操作规范。同时，加大宣传推广力度，营造共推“两新”发展的良好氛围，以实际行动切实引导资金聚焦“两新”领域，推动金融支持大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得实效。

(责编：孙红丽、高雷)

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