人民网记者 杜燕飞

盛夏时节，溯长江而上，6座梯级水电站点缀其中，熠熠生辉，形成了世界最大清洁能源走廊；碧绿的呼伦贝尔大草原上，一列列运煤专列正驶出宝日希勒露天矿装车站；蔚蓝色大海上，一台台伸展着巨大长臂的风机布阵排列，将风能源源不断地转化为“绿电”……

能源是工业粮食。今年以来，油气行业加大增储上产，煤炭继续发挥主体能源地位，可再生能源项目建设有力推进，为端牢能源饭碗提供支撑，也为经济持续回升向好提供动力。

多位专家在接受人民网记者采访时表示，增强能源供应保障能力，应当通盘考虑、把握重点、统筹推进。要在煤炭产业转型、清洁能源发展、电力系统升级与储能产业发展等关键领域重点发力，巩固提升能源供给质量和供给稳定性。

油气行业加大增储上产

3月份，我国渤海中北部海域再获亿吨级油田大发现——秦皇岛27-3油田，探明石油地质储量达1.04亿吨；6月份，我国自主开发的首个海上超深大位移井项目——恩平21-4油田投产，日产轻质原油达740吨；7月份，位于我国北部湾盆地涠西探区的海3斜井测试获高产工业油气流，折算日产原油738立方米，天然气28万立方米，油气当量达1010立方米……

为保障国家能源安全，深层超深层油气勘探开发领域创新联合体日前正式成立。该联合体将聚焦超深层常规油气、深层页岩油气和深层煤岩气的勘探开发，开辟陆上深层超深层油气重大战略接替新领域。

中国科学院院士邹才能认为，石油消费在未来将更多回归原料属性，在国家能源安全和民生需求方面，分别发挥保障“急需”和稳定“基石”的作用；天然气凭借低碳、稳定、经济的特点，对国家能源安全发挥“保障”作用，且与新能源具有“共生共荣”的特点，具备最佳“伙伴”作用。

煤炭发挥主体能源地位

在陕西神木，神东煤炭大柳塔煤矿井下综采工作面，采煤机滚筒上的截齿频频刺进乌黑的煤层，大块的煤炭随之剥落，这些源源不断采下的煤炭将被运往全国各地，为煤电保供备足原料。

在河北井陉，作为京津冀主力支撑性电源的上安电厂，增加煤炭采购计划，派人赴矿落实长协煤兑现量，加足马力保供保电。

作为我国西煤东运、北煤南运重要枢纽港口，截至6月30日，黄骅港年累计完成煤炭下水1.1亿吨，同比增长9.3%，创历史同期最高水平，为迎峰度夏期间煤炭供应提供了支撑……

能源生产供应是电力保供的重要基础。国家发改委新闻发言人李超近期在新闻发布会上表示，将加强燃料供应协调保障，重点抓好煤炭稳产稳供，保障重点地区发电用煤用气需求。截至目前，全国发电装机保持较快增长，统调电厂存煤1.98亿吨，为今年迎峰度夏电力保供提供了良好工作基础。

厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺表示，要因地制宜推动煤电机组发电能力的合理增长，充分释放煤炭先进产能，确保煤电的安全稳定供应。同时，要加快煤炭产业转型升级，尤其是要加快煤电的“三改联动”，不断提升煤炭清洁高效利用水平，降低能源低碳转型对能源保供的影响。

可再生能源实现快速发展

4月1日，黄河流域在建海拔最高、装机最大的水电工程——玛尔挡水电站首台机组并网发电；6月28日，全球首个漂浮式风渔融合平台“国能共享号”投产，在浮式海上风电领域开创“水下养鱼、水上发电”的海洋经济开发应用新场景；6月30日，陕北锦界光伏100万千瓦、宁夏电力灵绍直流配套光伏100万千瓦等一批百万千瓦级新能源项目并网发电……

国家能源局发布的数据显示，我国非化石能源发电装机容量占比已超过50%，历史性超过化石能源发电装机容量。截至今年4月底，全国风电、光伏发电累计装机超过11亿千瓦，同比增长约38%。持续壮大的可再生能源，正为迎峰度夏稳用电提供保障。

中电联常务副理事长杨昆表示，要推动煤电与新能源、新能源与灵活调节电源、本地电源与外来电优化组合，积极推进大型风光基地支撑性调节性电源、源网荷储一体化建设，不断增强电力系统综合调节能力。

(责编：孙红丽、高雷)

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