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乡村文旅加速融合 乡村游成暑期经济新风向

人民网记者 李栋 刘卿
2024年07月06日09:02 | 来源：人民网
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2024年中央一号文件明确，“实施乡村文旅深度融合工程，推进乡村旅游集聚区（村）建设”。当前，随着暑期游到来，去乡村亲近自然、住民宿、品美食，成为众多游客出游之选，也传递出暑期经济新脉动。

小村不大，风景如画。在黑龙江抚远市抓吉赫哲族村，充满民族特色的木屋、民俗风情浓郁的博物馆，让古老的赫哲族传统文化与现代生态旅游的美丽景观融为一体。

抓吉，赫哲语意为“金色的渔滩”。赫哲族村村委会主任曹健辉介绍，2014年，随着“赫哲民族风情村”的建成并投入使用，以“公司+农户”的方式打造的赫哲民宿，吸引了各地游客前来旅游休闲。“‘望得见山、看得见水、记得住乡愁’的花式乡村玩法，不仅满足了人们多元化的消费需求，也给乡村发展注入了新动能。”

乡村旅游的“热”，得益于供给的不断创新。在四川凉山州西昌市大石板村，丝路驿站古迹举目可见，乡愁故事张耳可听。当地对传统乡村文化进行重构，通过修旧如旧，让古村有了“面子”，更实了“里子”。“这里黛瓦青砖、古寺巍峨，更有田园般的闲适感，是我心中‘诗与远方’的样子。”来自福建的游客赵先生告诉记者。

眼下，从田园摄影到旅居康养，从民俗体验到亲子游学，类型多样、特色鲜明的乡村旅游越来越受青睐。今年4月，文化和旅游部公布文化和旅游赋能乡村振兴“十佳”案例和优秀案例名单，名列其中的天津蓟州区、河北沧州市吴桥县、黑龙江抚远抓吉赫哲族村、湖南花垣县十八洞村、四川凉山州西昌市大石板村等地成为不少人乡村游首选。

一业兴，百业旺。全国各地加速推进“农文旅”融合、盘活闲置资源、助力乡村振兴的过程中，离不开政策保障和支持。《“十四五”旅游业发展规划》提出，“完善乡村旅游政策保障体系，鼓励各地区因地制宜将乡村旅游纳入县域相关规划，统筹推进乡村旅游道路、停车场、厕所、污水垃圾处理设施等基础设施建设。”当前，各地积极强化制度设计，完善基础设施，不断提升保障水平，构建全方位、多层次的乡村旅游供给体系。

相关专家表示，我国乡村旅游有巨大的发展潜力，当越来越多人需要“诗与远方”提升精神享受和文化消费时，乡村旅游便需要延长旅游服务链条，增加更多“副产品”，给游客带去更多意外惊喜。

如何让乡村文旅融合发挥出“1+1大于2”的整体效能？东北大学马克思主义学院院长任鹏表示，要积极整合乡村文旅资源，探索“文旅融合、农旅互促”的乡村文旅新业态，在推动农文旅融合发展中提升文旅产业发展的附加值。

产品不断丰富的乡村旅游市场，正打造出多样化、特色化、高品质的乡村旅游线路，为乡村振兴提供强劲内生动能。

(责编：孙红丽、高雷)
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