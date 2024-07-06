王浡、杜笑微

原标题：兰新高铁开通十年：动车跑出高原经济加速度

白色动车在门源的草原上疾驰，远处的油菜花田里满是泛黄的花苞。

2014年12月26日，青藏高原首条高速铁路兰（州）新（疆）高铁开通运营，时速200公里左右的动车组列车让遥远的地方不再遥远。

随着兰新高铁的通车，距离青海省会西宁约150公里的海北藏族自治州门源回族自治县，从一个不通铁路的草原小城直接跨入了“动车时代”。

门源县居民郑兴善介绍，过去，门源群众去西宁，需要坐长途汽车翻越达坂山，“时间长不说，还很危险，容易发生交通事故”。兰新高铁开通后，门源到西宁的通行时间由原来的3小时缩短至38分钟，“从门源带一杯奶茶，到了西宁都还是热的”。

隆隆驶过的车轮不仅带来了便捷的出行体验，也带来了经济发展的机遇。

照壁山位于门源县浩门河南岸，山势雄浑，景色壮美。依托兰新高铁带来的滚滚客流，今年37岁的李宁与合作伙伴一起，将照壁山景区打造成了众多游客心向往之的“打卡圣地”。

“我大学一毕业就回家乡门源发展了，门源山美水美，旅游发展前景广阔。近年来，照壁山景区投资超1亿元，目前正在推进二期工程建设，有了兰新高铁的‘加持’，我对照壁山景区的发展前景充满信心。”李宁说。

在兰新高铁的助力下，门源县的旅游业蓬勃发展，截至2024年6月，门源县宾馆达65家，同比2014年增长3.8倍；旅游从业人员约3600人，同比2014年增长3.27倍。

飞驰的动车带来了源源不断的旅客，也将门源的特色农产品带下高原，带上全国人民的餐桌。

青海海沃农畜产品有限公司生产销售以牦牛为主的本地特色农畜产品，借助高铁网络的便利发达，这家企业的产品成功走出高原，销往全国各地。销售成绩最好时，能达到日均销售额5万元、日发运量4吨。

公司负责人米存民表示，高铁的开通是当地畜牧产业发展的重要推力，为企业提供了更广阔的市场空间。“我们公司正在建设牦牛冷鲜肉加工基地，下半年将在京津冀、长三角等地设立销售点，后期计划向马来西亚、中东等国家和地区出口。” 米存民说。

门源县是兰新高铁助力青海经济发展的缩影，飞驰的高铁为高原人流、物流、信息流、资金流的快速提升注入新的活力。十年来，兰新高铁青海段累计运送旅客达到1.13亿人次。十年间，青海省地区生产总值也从2014年的2301.12亿元，增长到2023年底的3799.06亿元，增长过千亿。

7月1日，高原暑运正式开启，“今年暑运，青藏集团公司预计发送旅客450万人次，相比2023年同期增长3%。”中国铁路青藏集团有限公司客货管理部副主任李葭说，针对即将到来的高原旅游旺季，铁路部门也会增加重点方向的旅客列车，为高原旅游做好交通保障。

随着暑运到来，祁连山下的油菜花即将绽放，李宁和同事们摩拳擦掌，准备在这个夏天大干一场，米存民和同事再次出差，为下半年的渠道拓展做足准备……一趟趟白色的动车飞驰而过，牵引着高原经济发展不断提速。

(责编：孙红丽、杨迪)

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