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2024世界人工智能大会 Motiff妙多展示AI生成UI

2024年07月06日15:27 | 来源：央广网
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原标题：AI生成“再下一城”，2024世界人工智能大会Motiff妙多展示AI生成UI

　　“我要一个财经新闻类的APP界面”“给咖啡厅设计一个点餐页面”“创建一个欧洲杯的直播界面”……在2024世界人工智能大会（WAIC）的展台上，观众对AI提出了这样的“要求”。一款名为Motiff妙多的UI设计工具通过AI生成UI功能快速生成了不同类型的APP界面，吸引了观众注意。

　　Motiff妙多由看云软件研发，定位“AI时代设计工具”，面向UI/UX设计师、产品经理等用户人群。

　　AI生成是本次WAIC的焦点议题，与AI生成文字、图片等任务不同的是，UI设计对AI生成所要求的精确度与一致性更高，这意味着技术难度更大。“现阶段，AI生成UI的评价指标主要在指令遵循和设计美观性两方面，要求能生成符合用户意图且美观的UI界面。”Motiff妙多运营副总裁张昊然表示。

　　在WAIC现场，面对观众随机提出的需求，Motiff妙多给观众们展示了一系列AI生成UI的内容。“创建一个欧洲杯直播APP界面，要有实时评论区域，主题颜色是绿色。”输入这段描述性指令，不到一分钟，Motiff妙多就生成了一版设计稿。进一步输入更多指令后，还可以生成赛事预告、小组比分、最佳射手、最佳助攻等界面，和当下热门的体育类APP别无二致。除此之外，Motiff妙多还给观众展示了生成餐饮、金融、媒体、社交等不同行业、不同类型的APP设计稿，生成的设计稿还可在Motiff妙多的编辑器中不断调整优化，直至定稿。　　

　　“AI生成将为设计软件行业带来百倍增长，”张昊然认为，当生成式AI被行业普遍采纳、AI生成UI能输出真正高质量的界面时，软件工具将超越工具属性、具备生产力属性，有望带来范式革新，届时整个行业的生产者、生成工具和生产关系都将被重塑。

(责编：董童、李源)
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