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保障和改善民生 专家热议经济增长新动能

2024年07月06日10:44 | 来源：人民网
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人民网北京7月6日电 （记者夏晓伦）“2024年是实现‘十四五’规划目标任务的关键一年，加快发展新质生产力催生新发展动能，有效促进供给侧结构性改革和着力扩大有效需求的协同发力，在发展中保障和改善民生，都是当前我国经济学者需要深入研究的重要问题。”首都经济贸易大学校长吴卫星在第十八届经济增长与周期高峰论坛（2024）暨中国城市生活质量指数发布会上表示。

论坛上，中国社会科学院经济研究所、《经济研究》主编黄群慧表示，经济增长是经济学研究者们长期关注的主题，这也正是论坛能连续召开十八届的基础。在党的二十届三中全会召开前夕，他期望本届论坛的学者，围绕数字经济背景下的内需增长与民生保障问题，为进一步全面深化改革、推进中国式现代化研讨出更多有价值的观点，提供学理支持。

在主旨演讲环节，中国人民大学一级教授、崇实学院院长杨瑞龙，首都经济贸易大学副校长陈彦斌，上海财经大学经济学院院长周亚虹，中央财经大学校长助理、经济学院院长陈斌开，浙江大学经济学院副院长方红生以及黄群慧等围绕新质生产力与高质量发展、国有企业分类改革、有效需求与扩大消费、财政政策与经济增长等问题进行了发言。

在指数发布会环节，《中国经济增长报告2024——经济增长中的创新理论与中国实践》发布，阐述了创新的内涵，并基于经典理论模型探讨了创新对经济增长的作用。同步发布的《2024年中国城市生活质量报告》显示，我国主要城市的消费者信心指数较上一年有所回升，教育质量满意度、健康满意度和医疗满意度均有提升。

此外，涵盖“宏观调控与经济增长”“新质生产力与市场活力”“稳就业与高质量发展”“收入与消费”“数据要素与增长风险”等主题的平行论坛也同期举行。

(责编：孙红丽、高雷)
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