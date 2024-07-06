新华社上海7月6日电 题：大模型、人形机器人、自动驾驶……世界人工智能大会透露AI发展新趋势

新华社“新华视点”记者董雪、周琳、龚雯

大模型深度赋能千行百业，二十余款人形机器人集中亮相，自动驾驶商业化落地提速……2024世界人工智能大会上，人们深刻感受到智能变革带来的浪潮。

从“镇馆之宝”到重磅新品，从前沿技术到创新生态，人工智能带来的经济新动能正加速显现。

国产大模型：渗透千行赋能百业

7月4日，在上海世博中心会场大门前，观众在入场。 新华社记者 黄晓勇 摄

记者在2024世界人工智能大会看到，国产大模型正加速渗透千行，赋能百业。

近年来，国产大模型加速发展。国家网信办数据显示，截至2024年3月,已有117家“大模型”成功备案。

展会现场，各类面向细分行业的专用大模型“百花齐放”，在工业、医疗、气象、教育、科研等领域各展所长。

中国南方电网有限责任公司的“驭电”智能科学计算大模型旨在助力电力系统运行。“新型电力系统既要保证电力系统安全，又要最大限度利用新能源。大模型可以帮助系统兼顾安全与效率，部分省区已实现每用4度电就有超过1度来自新能源。”南方电网公司战略规划部总经理郑外生说。

从娱乐社交到办公学习，大模型同样可以发挥优势。

“教育大模型既不能‘一本正经胡说八道’，也不能‘越俎代庖’帮孩子们完成作业。”猿力科技集团工具事业部负责人王向东介绍说，利用大模型的自然语言生成能力，教育类终端可以通过多轮启发式对话，引导学生逐步列出提纲，进而写出作文。

大会期间，百度文心、阿里通义、上海人工智能实验室书生等通用大模型悉数亮相。一方面，这些通用大模型不断迭代；另一方面，由其衍生出的生态圈也日益繁茂。

“2023年8月，通义千问率先加入开源行列，并先后推出语言、多模态、代码等十余款通用大模型，帮普通开发者加速大模型应用。”阿里云首席技术官周靖人表示，近2个月，通义千问开源模型下载量增长2倍，突破2000万次，在阿里云上直接调用大模型的企业客户数从9万增长至23万。

人形机器人：加速走出实验室

7月4日，一组人形机器人在展览入口处进行集中展示。新华社记者 方喆 摄

走进展区，由人形机器人排成的“先锋阵列”让人眼前一亮。它们站成两排，有的憨态可掬，有的体型轻巧，还有能搬起重物的“大力士”。

特斯拉二代Optimus、开源通用人形机器人“青龙”、能后空翻的宇树H1……2024世界人工智能大会重点打造人形机器人专区，展出25款人形机器人，数量创下历年之最。

“你好，我是青龙人形机器人，能帮你做家务。”

“桌面你帮我清理一下吧。”

“好的，正在为您整理中，我先把面包和水果分类摆放。”

“青龙”依次拿起面包和橙子放入收纳篮中。这是大会现场，国家地方共建人形机器人创新中心工作人员演示的一幕。

除了做家务，“大力士”机器人也可以帮人干脏活苦活。傲鲨智能创始人徐振华告诉记者，“为满足矿山、野外等场景搬运重物的需求，我们设计的机器人可负载40千克。”

随着人工智能技术逐步成熟和机器人产业快速发展，人形机器人正成为中国新质生产力的要素之一。根据工业和信息化部印发的《人形机器人创新发展指导意见》，到2025年，中国人形机器人创新体系初步建立。

从零星展出到集体亮相，从不能动到能走路、会做家务……记者注意到，越来越多人形机器人正走出实验室，进入公众视野。

四川天链机器人市场部经理范毅文介绍，公司的人形机器人已面向部分大学、实验室交货，用于二次开发。另有家电企业表达合作意向，计划用于替代生产线上简单重复的工作。

记者了解到，尽管一些产品已具备商业化应用潜力，但距离真正走进公众生活仍有距离。目前人形机器人的报价大都在几十万元至上百万元之间。在一些需要肢体接触的场景中，也仍存一定安全风险。

业内人士认为，从制造业到服务业，人形机器人要实现大规模应用，仍需进一步升级“软硬件”，提供更全面的解决方案。

自动驾驶：商业化落地提速

随着技术、基础设施、政策法规等日益发展完善，智能网联汽车、无人驾驶物流车、无人驾驶飞行器等商业化落地提速。

大会期间，浦东世博园周围5公里范围内，上汽赛可、小马智行投放了20辆没有司机的出租车，市民动动手指在指定站点预约下单，即可收获打无人驾驶出租车的新奇体验。

“小马智行此前完成了1500公里的道路测试，进入无驾驶人智能网联汽车示范应用阶段，距离商业闭环这一行业目标更进一步。”小马智行政府事务部总监黄涵韬介绍，“下一个阶段即商业化试点示范化应用，届时我们的车既可以载人，也可以像传统出租车、网约车一样收费。”

单车智能突飞猛进之外，车路协同发展也并驾齐驱。

记者了解到，上海移动今年携手华为等合作伙伴率先在上海浦东金桥智能网联汽车示范区开通5G-A车联网示范路线，验证了车、路、网、云、图全要素，为下一步实现全城全网的广域低时延高可靠车联网络试点。

此外，在封闭路段、路况相对简单的工业等场景，无人驾驶日趋成熟，已成为助力生产提质增效的“好帮手”。

在特变电工天池能源南露天煤矿剥离工作平盘，200多台无人驾驶矿用宽体车在煤海中穿梭，进行土岩传输工作。“基于露天矿无人驾驶运输解决方案“著山”的精准协调，已完成常态化无人承包全矿50%土方剥离量超18个月。”易控智驾科技有限公司战略副总裁林巧介绍。

值得关注的是，无人驾驶的空中飞行场景也正在到来。

参展的上海峰飞航空科技相关负责人介绍，今年5月，其2吨级电动垂直起降航空器完成特许飞行，这款无人驾驶货运航空器最大起飞重量2000公斤，典型载荷400公斤，运载能力等同小型直升机，但运营和维护成本远低于直升机。

业内人士认为，自动驾驶在一些场景接近甚至超越人类驾驶水平，但商业化安全应用仍需更多数据积累和场景训练。“商业化、规模化、政策引导及量产供应链等方面需共同发力、不断完善。”黄涵韬说。

(责编：袁勃、岳弘彬)

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