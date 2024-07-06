人民网北京7月6日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，7月6日上午，水利部党组书记、部长李国英主持召开部党组扩大会议，视频连线水利部长江水利委员会，分析研判华容县团洲垸堤防决口险情发展态势，进一步安排部署险情处置工作。

鉴于当前险情处置严峻形势，水利部指导督促有关单位、部门立即采取以下工作措施。

第一，抓好险情应急处置。一是全部转移团洲垸安全区内人员，利用无人机等手段不间断搜索，确保应转尽转、不落一人，并落实转移人员管控措施，确保不擅自返回。二是立即切断团洲垸内所有电源，确保安全。三是加强决口现场水文监测，建立前后方联动机制。四是固守钱团隔堤（钱粮湖南垸与团洲垸间的隔堤）、藕池河左堤和安全区围堤，预置人员、料物、设备，避免扩大淹没范围。五是从最不利情况出发，充分研判钱团隔堤决口可能影响区范围和人口，结合地形迅速提出抢筑第二道防线方案。六是提前撤离可能受威胁地区群众，确保人员安全。七是决口堤防内外水位平衡后，立即实施决口封堵。八是举一反三，全面检视洞庭湖区、鄱阳湖区、长江中下游地区以及其他河流高水位堤防，按响应等级加强堤防巡查防守，做到险情早预测、早发现、早处置、早消除。

第二，增强前方工作组、专家组力量，已在前方的工作组、专家组、技术人员迅速形成统一的工作平台，统筹人员力量，及时提出处置意见和建议。

第三，完善后方支援机制。一是构建数字孪生风险图，为险情处置提供支撑。二是加强卫星遥感、无人机等应急动态监测。三是数字推演不同位置堤防决口造成的淹没情况。四是畅通指挥通道，加强前后方协调联动，支持前方开展应急处置工作。

(责编：孙红丽、高雷)

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